Galatasaray is woest op Mourinho en dreigt met rechtszaak tegen Fenerbahçe-trainer

Galatasaray overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen José Mourinho, de trainer van aartsrivaal en stadgenoot Fenerbahçe. Beide topclubs uit Istanbul speelden maandag doelpuntloos gelijk in de Turkse competitie, na afloop heeft de Portugese trainer van Fener zich volgens Gala racistisch uitgelaten tegenover het Turkse volk.

Omdat in Turkije vaak controverses ontstaan over de arbitrage had de voetbalbond de Sloveen Slavko Vincic aangesteld om het duel tussen beide grootmachten in goede banen te leiden. Mourinho ging na afloop van de wedstrijd in op een moment in de eerste helft en zei: "Als we een Turkse scheidsrechter hadden gehad, dan zou hij gefloten hebben voor hun schwalbe in de eerste minuut. Hun hele bank stond als apen voor de dug-out te springen."

Galatasaray neemt enorm aanstoot aan die laatste opmerking van Mourinho en schrijft in een statement dat The Special One zich 'sinds hij als trainer begon in Turkije aanhoudend denigrerend uitlaat over het Turkse volk'. "Vandaag is het verder geëscaleerd van enkel immorele opmerkingen naar ondubbelzinnig onmenselijke retoriek", schrijft de club.

"Wij verklaren hierbij officieel onze intentie om een strafrechtelijke procedure op te starten met betrekking tot de racistische uitspraken van Mourinho", vervolgt Galatasaray, dat daarnaast aankondigt zowel bij de UEFA als bij de FIFA een officiële klacht te gaan indienen. Ook hopen de geel-roden dat de rivaal zelf afstand neemt van de uitlatingen van de trainer: "Wij zullen nauwgezet volgen welk standpunt Fenerbahçe inneemt - een club die beweert 'voorbeeldige morele waarden' te hebben - als reactie op het verwerpelijke gedrag van hun trainer."

📌 Club Statement from Galatasaray SK



Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025

