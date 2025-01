José Mourinho heeft nog één grote ambitie: 'Dat zou ongelooflijk zijn'

José Mourinho spreekt in gesprek met Corriere dello Sport de ambitie uit om in de toekomst nog eens een nationale ploeg te coachen op een Europees of Wereldkampioenschap. De 61-jarige Portugees, momenteel werkzaam bij Fenerbahçe, zegt daarnaast spijt te hebben van zijn beslissing om Real Madrid in de zomer van 2013 te verlaten.

Mourinho geldt als een van de meest succesvolle trainers van deze eeuw. The Special One won met zowel FC Porto (2004) als Internazionale (2010) de Champions League en vierde in totaal acht landstitels in Portugal (tweemaal met Porto), Engeland (driemaal met Chelsea), Spanje (eenmaal met Real) en Italië (eenmaal met Inter). Daarnaast prijken er een Europa League (met Manchester United), een UEFA Cup (met Porto) én een Conference League (met AS Roma) op zijn palmares. De Portugees had in zijn lange loopbaan nog niet een keer een nationale ploeg onder zijn hoede, maar heeft wel de ambitie om ooit als bondscoach aan de slag te gaan.

"Ja, ik wil op een EK of een WK coachen, een land verenigen rond de nationale ploeg op dezelfde manier waarop ik dat ook zo vaak gedaan heb bij clubs", zegt Mourinho in gesprek met de Italiaanse krant. "Ik wil dat doen voor het voetbal, voor datgene waar de sport voor staat. Het zou ongelooflijk zijn", aldus de trainer. In februari 2024, een maand na zijn ontslag bij AS Roma, onthulde Mourinho dat hij eind 2022 een aanbod om bondscoach van Portugal te worden liet schieten.

Mourinho wordt ook gevraagd of hij ergens spijt van heeft. "Als we het over wedstrijden hebben heb ik van veel dingen spijt, als je verliest denk je altijd dat je dingen anders had kunnen aanpakken. En ik heb veel wedstrijden verloren", klinkt het. "Als je het hebt over professionele keuzes, dan is het dat ik 'nee' heb gezegd tegen Florentino Pérez (voorzitter van Real Madrid, red.). Hij zei: Mou, verlaat ons niet, je hebt het moeilijke gedeelte gehad, de goede jaren komen eraan.' Ik wist dat dat waar was, maar ik wilde na drie jaar worstelen in Spanje terug naar Chelsea." Real stelde Carlo Ancelotti in 2013 aan als opvolger van Mourinho, onder leiding van de Italiaan werd direct de tiende Champions League in de clubgeschiedenis (La Décima) toegevoegd aan de prijzenkast.

