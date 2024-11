Oosterwolde: ‘Mourinho zei: f*ck off Jayden, nu heb ik grote problemen’

ontpopte zich bij Fenerbahçe tot een onmisbare kracht, tot op 20 oktober het noodlot toesloeg. In de competitiewedstrijd tegen Samsunspor ging de voormalig linksback van FC Twente naar de grond na een glijpartij waarbij hij zijn knie verdraaide. Na onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat de 23-jarige Oosterwolde een kruisbandblessure heeft opgelopen. Einde seizoen voor de linksback, tot grote teleurstelling van hemzelf maar ook van trainer José Mourinho.

“We speelden Samsunspor-uit”, begint Oosterwolde in gesprek met ESPN zijn terugblik op het moment des onheils. “De rechtsback speelde een dieptebal. Ik kon hem onderscheppen. Maar ik verstapte me en voelde wat knappen in mijn knie. We dachten dat het de buitenband zou zijn. Met die mindset ging ik de MRI-scan in. De uitslag kwam wel iets harder aan toen de dokter zei dat het mijn kruisband was. Foute boel.”

Mourinho deelde daags erna het nieuws dat het einde seizoen is voor Oosterwolde. Tenzij er een wonder gebeurt. Iets wat Oosterwolde beaamt. “Ik sluit niets uit. Maar ik denk dat we gewoon goed moeten herstellen. Helemaal pijnvrij. Je ziet ook anderen, zoals Militão van Real Madrid, die is snel teruggekomen en nu heeft hij zijn andere kruisband geblesseerd. Dat wil je niet. We gaan goed revalideren. Ik ben nog jong en heb tijd genoeg om te vlammen.”

De Portugese oefenmeester had ook zwaar de pest in de blessure van Oosterwolde. “De eerste memo was: F*ck off Jayden. Nu heb ik grote problemen. Ik heb geen linksback meer. Hij zei dat als hij bij de operatie kon zijn dat hij zou komen. Jammer genoeg kon dat niet, want ze hadden een wedstrijd tegen AZ. Ik heb een goede band met hem. Leuk appcontact ook.”

Oosterwolde lyrisch over Mourinho

Hoewel Mourinho bij de buitenwacht bekendstaat als een excentrieke trainer, lopen de spelers met de The Special One weg. Dat geldt ook voor Oosterwolde. “Hij is gewoon een hele goede coach. Tactisch, maar ook echt als mens. Hoe hij met zijn spelers omgaat. Hij maakt veel grappen, maar kan ook heel serieus zijn. Ze zeggen wel eens dat wanneer een trainer heel tactisch is dat hij niet goed is in de omgang met zijn spelers. Maar hij kan beide prima.”

