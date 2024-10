Youri Mulder keihard uitgelachen bij Rondo, nadat hij uitblinker van Turkije linkt aan Oranje

In het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport wordt maandagavond gediscussieerd over de invulling van de linksbackpositie bij het Nederlands elftal. Youri Mulder oppert met van Fenerbahçe een opvallende naam, maar die suggestie wordt niet goed ontvangen aan tafel.

Oosterwolde speelt sinds de zomer van 2023 voor Fenerbahçe, dat destijds ongeveer zes miljoen euro betaalde aan Parma om de linkerverdediger in te lijven. Hij werd geboren in Zwolle speelde in Nederland voor FC Twente, maar kwam nooit uit voor een van de vertegenwoordigde jeugdelftallen van Nederland.

Oosterwolde kent echter een sterk seizoen in dienst van Fenerbahçe, waar hij onder José Mourinho onbetwist basisspeler is, en Mulder zou het niet gek vinden als bondscoach Ronald Koeman op korte termijn uit zou komen bij de 23-jarige back. “We hebben nog wel een speler in Istanbul, hè”, oppert Mulder ogenschijnlijk serieus, refererend aan Oosterwolde.

De suggestie van Mulder zorgt voor gelach aan tafel. “Haha, Jayden Oosterwolde!”, reageert presentator Wytse van der Goot lachend. Ook analist Theo Janssen lacht hardop en lijkt de suggestie van Mulder niet serieus te nemen, ondanks dat Oosterwolde een uitstekend seizoen beleeft bij de huidige nummer vier van de Turkse competitie.

Marco van Basten schuift Micky van de Veen naar voren als optie voor linksbackpositie, ondanks dat hij bij zijn club Tottenham Hotspur meestal als centrumverdediger speelt. Die suggestie kan aan tafel op meer goedkeuring rekenen. “Absoluut”, reageert Janssen. “Die moet in de basis in het Nederlands elftal, waar maakt niet uit”, reageert Mulder.

