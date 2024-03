Jayden Oosterwolde reageert op vermeende 'kopschop': 'Dat wil ik graag even rechtzetten'

heeft vijf dagen na de ongeregeldheden na afloop van de ontmoeting tussen Trabzonspor en Fenerbahçe zijn persoonlijke verhaal gedeeld. Spelers van Fenerbahçe werden na het laatste fluitsignaal aangevallen door ‘supporters’ van de thuisploeg. Daarbij werden rake klappen en schoppen uitgedeeld. Op beelden was te zien dat Oosterwolde een fan tegen het hoofd schopte, maar volgens de voetballer zelf raakte hij hem in zijn zij.

Fenerbahçe boekte afgelopen zondag een zwaarbevochten 2-3 overwinning op Trabzonspor en bleef daardoor in het spoor van koploper Galatasaray. Het verschil tussen de Turkse giganten is momenteel twee punten in het voordeel van de lijstaanvoerder, waardoor het laatste fluitsignaal en daarmee het feit dat de buit binnen was vanzelfsprekend veel losmaakte bij de spelers van Fenerbahçe. “Je wil een zwaarbevochten zege automatisch even vieren met elkaar. Naar binnen gaan werd na een paar tellen al heel lastig, omdat er meteen zoveel mensen op het veld stonden”, blikt Oosterwolde in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op de heftige gebeurtenissen.

“Toen zagen we dat we letterlijk moesten vluchten om niet helemaal afgeranseld te worden. Ik heb daarbij een paar flinke tikken vanachter op mijn hoofd gehad”, vervolgt de oud-speler van onder meer FC Twente. Hij geeft aan daarvan meerdere dagen nog ‘veel last’ te hebben gehad. “Toen we eenmaal in de kleedkamer waren, moesten we nog uren wachten voor we uiteindelijk onder politiebegeleiding het stadion konden verlaten. Het was echt een bizarre situatie en ik hoop dit nooit meer mee te hoeven maken”, aldus Oosterwolde. Beelden van de ongeregeldheden bereikten al vlug de sociale media en daarop was onder meer te zien dat de Nederlander een schop uitdeelde aan een supporter die op de grond lag.

Het had veel weg van een ‘kopschop’, maar dat wil Oosterwolde ‘graag even rechtzetten’. “Ik heb deze eerste, gemaskerde en gewapende man die op mijn teamgenoot afstormde, niet tegen zijn hoofd geschopt. Toen hij tegen de grond was gewerkt, heb ik hem wel een trap verkocht. Een behoorlijke, dat geef ik toe, maar dat was op zijn zij. Dat deed ik omdat we ons in alle hectiek enorm bedreigd voelden. Hij had een wapen. In mijn ogen was hij gevaarlijk en ik wilde ervoor zorgen dat hij ons niets meer kon aandoen”, zo leest het. Oosterwolde heeft de beelden naderhand gezien. Volgens de speler van Fenerbahçe zelf is - ‘als je goed kijkt’ - te zien dat hij de supporter niet tegen het hoofd schopte.