Tadic houdt Fenerbahçe na veelbewogen week op koers voor halve finale Conference League

Fenerbahçe heeft, mede met dank aan , nog altijd zicht op het bereiken van de halve finale van de Conference League. In Griekenland kwam de Turkse topclub terug van een 3-0 achterstand tegen Olympiakos Pireaus, dat uiteindelijk met een 3-2 zege van het veld stapte. Volgende week wacht de return in Istanbul.

Fener beleefde een uiterst bewogen week. Uit protest tegen de volledig uit de hand gelopen competitiewedstrijd bij Trabzonspor stelden de blauwgelen een jeugdelftal op in de finale van de Turkse Supercup tegen aartsrivaal Galatasaray. Toen die club binnen een minuut via Mauro Icardi op voorsprong kwam, stapten de Fenerbahçe-spelers direct van het veld.

Artikel gaat verder onder video

Donderdagavond stelde Fener-trainer Ismail Kartal zijn sterkste elf gewoon op in Griekenland. Tadic had dus een basisplaats, net als voormalig FC Twente-speler Jayden Oosterwolde en oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski. Nadat de bezoekers via Edin Dzeko een kans op de 0-1 hadden laten lopen, ging het echter helemaal mis: Kostas Fortounis profiteerde van een fout van Atlético Madrid-huurling Caglar Söyüncü en zette Olympiakos op 1-0. Na een halfuur spelen verdubbelde routinier Stefan Jovetic de voorsprong, waardoor beide ploegen met een 2-0 ruststand de kleedkamers opzochten. Even daarvoor was Oosterwolde al geblesseerd naar de kant gegaan: de back moest op een karretje van het veld gereden worden en werd afgelost door voormalig NEC'er Ferdi Kadioglu.

In het tweede bedrijf ging het in eerste instantie van kwaad tot erger, toen Olympiakos na een klein uur via Machado zelfs op 3-0 kwam. Tien minuten later deed Fenerbahçe vanaf de stip echter wat terug: wie anders dan Tadic zette zich achter de bal en stuurde de Griekse doelman de verkeerde hoek in: 3-1. Amper vijf minuten later stond de Serviër ook aan de basis van de 3-2. De oud-speler van Ajax en FC Twente vond Kadioglu op de linkerflank, die een scherpe voorzet voor het doel slingerde. Szymanski verlengde deze vervolgens tot bij de volledig vrijstaande Irfan Kahveci, die er van dichtbij voor zorgde dat Fener volgende week nog alle kans heeft om ten koste van Olympiakos door te dringen tot de halve finales.

Viktoria Plzen - Fiorentina

In Tsjechië eindigde de andere kwartfinale die om 18.45 uur begon, tussen Viktoria Plzen en Fiorentina, in een 0-0 gelijkspel. De Italianen waren vorig jaar nog verliezend finalist van het derde Europese clubtoernooi, en krijgen volgende week in eigen huis de kans om zich voor het tweede seizoen op rij bij de laatste vier te scharen.