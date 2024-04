Dusan Tadic faalt op het moment suprême: Fenerbahçe uit Europa

Fenerbahçe is uitgeschakeld in de Conference League. Voor eigen publiek verloor de Turkse topclub een strafschoppenserie van Olympiakos, dat in de halve finale zal aantreden tegen Aston Villa. miste een penalty.

Na voorbereidend werk van voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski maakte Irfan Can Kahveci in de elfde minuut het enige doelpunt in de reguliere speeltijd. Ook in de verlenging werd niet gescoord. Na de eerdere 3-2 zege van Olympiakos moesten er dus strafschoppen aan te pas komen.

Artikel gaat verder onder video

Dusan Tadic nam de eerste penalty voor Fenerbahçe. Hij zag de inzet gekeerd worden door doelman Konstantinos Tzolakis. Namens Fenerbahçe misten ook Cengiz Ünder en Leonardo Bonucci (nota bene het veld in gekomen voor de penaltyserie), terwijl Youssef El Arabi en Rodinei faalden bij Olympiakos. Drie missers versus twee dus, waardoor Olympiakos verdergaat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Liverpool is klaar in Europa: Koopmeiners en De Roon gaan door ondanks nederlaag

Liverpool is uitgeschakeld in de Europa League na het tweeluik met Atalanta.