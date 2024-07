Voorbeschouwing: Farioli ondergaat vuurdoop met Ajax in Europese voorronde tegen FK Vojvodina

De loting van de tweede voorronde van de Europa League koppelde Ajax aan het Servische FK Vojvodina, de oude club van . De inmiddels 35-jarige Serviër speelde van 2018 tot en met 2023 vijf jaar voor de Amsterdammers en komt oorspronkelijk uit de jeugdopleiding van FK Vojvodina, waardoor je het duel met een beetje fantasie de Dusan Tadic-derby kunt noemen.

Het zal voor Ajax even wennen zijn om zo vroeg in het seizoen vol aan de bak te moeten om een plek in een Europees eindtoernooi te veroveren. De Amsterdammers eindigden het afgelopen Eredivisieseizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de competitie, waardoor het dus veroordeeld is tot de tweede voorronde van de Europa League. Om de hoofdfase van dat toernooi te bereiken zal Ajax drie voorrondes moeten overleven, de eerste horde daarin is dus FK Vojvodina.

FK Vojvodina onder de loep

Allereerst een introductie van de Servische club. FK Vojvodina, voluit FK Vojvodina Novi Sad, is een club uit de stad Novi Sad en speelt in de Servische Super liga, waar het afgelopen seizoen op doelsaldo op de vierde plaats eindigde. De ploeg had net als FK Radnički 1923 vijftig punten, maar wel een beter doelsaldo. Rode Ster Belgrado werd het voorbije seizoen kampioen van Servië met 77 punten.

FK Vojvodina werkt zijn thuiswedstrijden af in het Karadjordje Stadion, dat plaats biedt aan 14.458 toeschouwers. De Serviërs worden getraind door de 54-jarige Montenegrijn Bozidar Bandovic, die daar sinds 28 december 2023 voor de groep staat als opvolger van de naar Japan vertrokken Ranko Povovic. Bandovic leidde Stara Dama (de oude Dame) uiteindelijk van de zevende plaats naar de vierde plaats in de Servische Super liga.

Voor FK Vojvodina is het officiële werk in het nieuwe seizoen net begonnen. De Servische ploeg opende op zondag 21 juli de competitie met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde FK Tekstilac en wist met 1-3 te winnen. De doelpunten van FK Vojvodina werden gemaakt door Aleksa Vukanovic, Marko Velickovic en Andrija Radulovic. In blessuretijd deed Ivan Davidovic nog wat terug voor de thuisploeg. De opponent van Ajax kende daarmee dus een goede generale voor het duel in de voorronde van de Europa League.

Ontleden we de speelwijze van FK Vojvodina, dan zien we dat Bandovic zijn manschappen voornamelijk in een 4-2-3-1-formatie het veld instuurt. In de 21 officiële wedstrijden onder zijn leiding is de oefenmeester daar wel vijfmaal van afgeweken. Zo speelde hij drie keer met 4-1-4-1, één keer 4-3-3 met de punt naar achteren en eenmaal 4-4-2. Ajax lijkt dus rekening te moeten gaan houden met een 4-2-3-1-opstelling van de Serviërs.

Vermoedelijke opstelling FK Vojvodina

Carevic; Butean, Korac, Drobnjak, Djordjevic; Petrovic, Poletanovic; Nikolic, Vilickovic, Zady Sery; Vukanovic.

Wat kunnen we van Ajax verwachten?

Ajax likt de wonden na een dramatisch seizoen en mikt met de nieuwe trainer Francesco Farioli op eerherstel. Daarnaast probeert de club enkele spelers die afgelopen seizoen niet voldeden van de hand te doen. Zo nam Ajax al afscheid van Georges Mikautadze en hoopt het onder meer Branco van den Boomen, Gerónimo Rulli, Chuba Akpom en Borna Sosa nog uit te zwaaien. Wel werden naast Mikautadze de eerder aangetrokken Francisco Conceição en Jorge Sánchez verkocht.

De nieuwe realiteit voor de recordkampioen van Nederland is echter dat het flink zal moeten verkopen alvorens het kan investeren in de selectie. Zo gaf Ajax-watcher Mike Verweij te kennen dat als Ajax voor 120 miljoen euro aan spelers verkoopt, daar slechts vijftig miljoen van geïnvesteerd kan worden. Mede daarom heeft technisch directeur in de persoon van Bertrand Traoré nog maar één versterking kunnen presenteren. Intern is er dan ook flink wat onvrede over de huidige transferzomer.

De Amsterdammers kampen dus nog met de naweeën van een op alle fronten verschrikkelijk seizoen. Desalniettemin is men bij Ajax vol goede moed begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarin donderdag dus de eerste officiële test wacht met FK Vojvodina. In de voorbereiding valt vooralsnog vooral op dat de Italiaan Farioli een uiterst fanatieke coach is. De oefenmeester probeert zijn speelwijze er op een gedreven manier in te slijpen en staat dan ook fanatiek te coachen langs de zijlijn bij oefenwedstrijden.

© Imago

Fel afjagen is het devies

Wat de speelwijze dan moet worden onder Farioli? Volgens Youri Baas, die terug is van een huurperiode bij NEC Nijmegen, wil de Italiaan veel mensen rondom de bal en heel klein spelen. "Als er een vrije man is, moeten we het spel versnellen", aldus Baas in gesprek met Het Parool. In de opbouw van Ajax is de keeper een halve veldspeler. Zijn de Amsterdammers niet in het bezit van de bal, dan moet de tegenstander volle bak afgejaagd worden. Mislukt dat, dan zakt Ajax gegroepeerd terug en assisteert de centrale middenvelder de laatste linie.

In welke formatie Farioli zijn ploeg het veld in zal sturen tegen de Serviërs is nog niet bekend, daar de Italiaan in de voorbereiding diverse formaties hanteerde. Zo oefende Ajax in de wedstrijden tegen PEC Zwolle (0-1 nederlaag), Sint-Truidense V.V. (4-0 overwinning) en Rangers FC (2-1 overwinning) met een 4-3-3-formatie met de punt naar achteren, terwijl Al-Wasl (2-1 overwinning) en Olympiakos (1-0 overwinning) bestreden werden met een 4-2-3-1-formatie. Het lijkt echter aannemelijk dat Farioli zal kiezen voor een 4-3-3 met de punt naar achteren. Op deze manier stelde de Italiaan zijn elftal bij OGC Nice ook op.

De oefenmeester mist in het tweeluik met Vojvodina sowieso Brian Brobbey en Steven Bergwijn, die na het EK nog genieten van hun vakantie, terwijl Rulli namens Argentinië actief is op de Olympische Spelen. Wel kan Farioli een beroep doen op Traoré: hij is speelgerechtigd voor het duel, maar dan moet zijn werkvergunning wel rond zijn voor die tijd. Daarnaast is het een welkome opsteker voor Farioli dat Steven Berghuis in het oefenduel met Al-Wasl een helft kon spelen. De heenwedstrijd in de Johan Cruijf ArenA wordt donderdag 25 juli om 20.30 uur afgetrapt, de return wordt een week later om 20.00 uur gespeeld in Servië. Lees hier hoe je de ontmoeting tussen Ajax en FK Vojvodina kunt bekijken.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Mannsverk, Henderson; Berghuis, Akpom, Forbs.

