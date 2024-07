Schokkend en zorgelijk nieuws over Ajax: 'Dan komt het voortbestaan van de club in gevaar'

Mike Verweij heeft donderdag in de podcast Kick Off van De Telegraaf de zorgelijke financiële situatie van Ajax geschetst. Volgens de vaste volger van de Amsterdamse club verkeert Ajax in een dramatische financiële positie, die bij de mensen binnen de club wel bekend is, maar buiten de club niet. Er moet deze zomer dan ook het nodige gebeuren in de Johan Cruijff ArenA.

Na een teleurstellend seizoen hoopt Ajax zich dit seizoen weer te kunnen mengen in de strijd om de landstitel. Toch heeft het zwakke sportieve jaar, waarin ook de nodige aankopen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat hebben gefaald, grote gevolgen voor het huidige beleid van de Amsterdamse club. De mogelijkheden die Ajax, zeker op het moment van schrijven, heeft op de transfermarkt zijn gering. Het is voor technisch directeur wachten totdat Ajax spelers voor veel geld kan verkopen, maar zelfs dan zijn de problemen niet opgelost.

"Daniele Rugani, dat is een naam die opduikt, maar er staan inmiddels twintig mensen op een lijstje", begint Verweij in de podcast over het nieuwste transferdoelwit van de Amsterdammers. "Er gaan de komende tijd nog heel veel namen opduiken. Ajax heeft met heel veel spelers contact, omdat Ajax eigenlijk in een moeilijke spagaat zit. De financiële situatie van Ajax is gewoon heel veel slechter dan iedereen denkt en weet. Intern komt dat besef, maar extern bij de fans nog niet", weet de journalist van de ochtendkrant. "Ik kreeg vanochtend zelfs geschetst dat als Ajax voor 120 miljoen euro aan spelers verkoopt, er ongeveer vijftig miljoen geïnvesteerd kan worden", geeft Verweij aan.

Het zijn zorgelijke cijfers voor Ajax, dat onder technisch directeur Alex Kroes een inhaalslag moet maken in deze zomer: "Van de salarissen moet er echt een derde af. Daar moeten ze echt op gaan bezuinigen, want anders gaat Ajax met 130 kilometer op het ravijn af en komt gewoon het voortbestaan van de club in gevaar. Er is echt, mede door Sven Mislintat en alle mensen die hem moesten controleren, totaal onverantwoord beleid gevoerd en goedgekeurd."

In de podcast Kick Off wil Valentijn Driessen vervolgens benadrukken dat het onverantwoorde beleid ook in de jaren vóór de komst van Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA is ingezet: "Toen is er ook heel veel uitgegeven en waren de salarissen waarschijnlijk nog hoger", weet de journalist zich nog te herinneren.

