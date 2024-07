'Deze zeven spelers mogen Ajax verlaten, onderhandelingspositie verre van ideaal'

Ajax gaat deze zomer nog wel zeven à acht spelers verkopen, zo verwacht clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Technisch directeur Alex Kroes nam vooralsnog afscheid van Georges Mikautadze, Francisco Conceição en Jorge Sánchez, maar zou dus zo'n beetje een heel elftal uit kunnen gaan zwaaien. De onderhandelingspositie van Ajax op de transfermarkt is echter 'verre van ideaal', ziet de clubwatcher.

In de AD Voetbalpodcast zegt Inan niet uit te sluiten dat er voor het sluiten van de markt, op maandag 2 september, nog 'tien, vijftien mutaties' plaats zullen gaan vinden. "Ze gaan geen tien spelers halen, maar een mannetje of vier of vijf willen ze er echt wel bij hebben. En dan denk ik dat er ook nog wel zeven, acht spelers verkocht gaan worden, daar is het wachten op. In het ideale scenario had Francesco Farioli nu al een paar nieuwe steunpilaren erbij gehad en mee kunnen nemen naar het trainingskamp in Wageningen", zegt Inan.

Vooralsnog mochten de Amsterdammers in de persoon van de transfervrije Bertrand Traoré echter nog maar één aanwinst begroeten. De Burkinees is donderdag speelgerechtigd als Ajax het in de voorrondes van de Europa League opneemt tegen FK Vojvodina, maar Inan verwacht hem in het thuisduel nog niet te gaan zien, vanwege een gebrek aan fitheid. Farioli kan bovendien nog niet beschikken over Oranje-internationals Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Van laatstgenoemde zegt Inan niet te verwachten dat hij deze zomer in Amsterdam blijft. "Ajax moet geld genereren, ik denk dat als ze voor 100 miljoen verkopen dat ze een keer 30 miljoen kunnen uitgeven. Welke speler kun je laten gaan waar je centen voor vangt zonder dat je er sportief heel veel minder van wordt? Hij staat nu open voor een topcompetitie, dan wel een lucratieve transfer naar de woestijn. Ajax hoopt voor hem nog 25 miljoen te kunnen ontvangen."

In aanmerking

Bergwijn was afgelopen seizoen nog eerste aanvoerder van de Amsterdammers. De 26-jarige buitenspeler kwam in de zomer van 2022 voor een clubrecord van 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur en ligt nog vast tot medio 2027. Bergwijn is echter lang niet de enige die voor een vertrek zou kunnen staan, zegt Inan. "Gerónimo Rulli, Jakov Medic, Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen, Chuba Akpom en Borna Sosa, niet te vergeten, allemaal spelers die in aanmerking komen voor een transfer", somt de journalist op.

Verre van ideaal

Toch lijkt het voor Ajax lastig te worden om de aankoopbedragen die het voor deze spelers neertelde (met uitzondering van de transfervrij overgenomen Van den Boomen) weer terug te gaan verdienen. "Wat je merkt is dat ze in het buitenland nu ook wel doorhebben dat Ajax het geld goed kan gebruiken. Sosa is bijvoorbeeld voor acht miljoen gehaald, daar hoopt Ajax break even op te draaien, maar er is natuurlijk geen club die na zo'n seizoen zegt: 'Hier heb je acht miljoen en doe ons die Sosa maar'. Als jij en ik een fiets kunnen halen voor 500 euro en we weten dat hij volgende week voor 450 te koop is en over twee weken voor 400, dan wachten we wel even. Dat is wat er nu ook gaande is bij Ajax, de onderhandelingspositie is verre van ideaal", besluit Inan.

