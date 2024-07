Traoré speelgerechtigd voor Ajax tegen Vojvodina, vraagteken over meespelen blijft staan

Ajax gaat ervan uit dat op tijd is ingeschreven voor de krachtmeting met FK Vojvodina in de voorrondes van de Europa League, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers hebben hierover nog geen bevestiging gekregen van de UEFA.

Ajax maakte maandagmiddag de transfervrije terugkeer van Traoré wereldkundig. Al snel was duidelijk dat zijn meespelen in de wedstrijden tegen Vojvodina niet eenvoudig zou worden, aangezien de Burkinees voor de deadline van de UEFA over zijn werkvergunning moest beschikken. Het lijkt erop dat dit allemaal in orde is.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel het er dus op lijkt dat Traoré regeltechnisch mee kan doen tegen Vojvodina, blijft zijn fitheid nog altijd een vraagteken. Maandag sprak zijn trainer Francesco Farioli al uit dat de fysieke gesteldheid van de aanwinst bekeken moet worden.

“We moeten dan kijken hoe zijn conditie is, hoe hij zich aanpast en we moeten dat proces niet overhaasten. Uiteindelijk is hij een bijzondere speler vanuit fysiek oogpunt. We moeten hem fit en in een goede conditie hebben voordat we hem volledig kunnen inzetten”, stelde de oefenmeester donderdag voor de oefenwedstrijd tegen Al-Wasl. De eerste wedstrijd tussen Ajax en Vojvodina staat donderdagavond om 20.30 uur op het programma in Amsterdam. De return wordt een week later om 20.00 uur in Servië gespeeld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.