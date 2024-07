Farioli heeft extra twijfelgeval in aanloop naar Europees tweeluik: 'Het is gecompliceerd'

Francesco Farioli rekent in de wedstrijden tegen FK Vojvodina nog niet op aanwinst . De Amsterdammers versterkten zich maandag met de aanvaller uit Burkina Faso, maar hij lijkt het tweeluik met de Servische club in de tweede voorronde van de Europa League aan zich voorbij te moeten laten gaan.

“Ik denk dat het heel lastig wordt”, vertelt Farioli voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Al-Wasl in gesprek met Ziggo Sport. “In eerste instantie door de bureaucratie, er moeten nog wat papieren rondgemaakt worden. We doen ons best, maar het is nog niet rond”, geeft hij toe.

Volgens Farioli heeft Ajax alleen vandaag nog om nog spelers in te schrijven voor het tweeluik met FK Vojvodina, wat de zaak er niet makkelijker opmaakt. “We doen ons best, maar het is wel een beetje gecompliceerd”, erkent de Italiaanse oefenmeester, die ook nog een ander punt aanstipt. “Aan de andere kant werkt hij ook nog steeds niet met het team, maar we proberen om hem er zo snel mogelijk bij te hebben.”

Zodra Traoré zich aansluit bij de eerste selectie wacht de aanvaller nog enkele stappen voordat hij volledig inzetbaar is. “We moeten dan kijken hoe zijn conditie is, hoe hij zich aanpast en we moeten dat proces niet overhaasten. Uiteindelijk is hij een bijzondere speler vanuit fysiek oogpunt. We moeten hem fit en in een goede conditie hebben voordat we hem volledig kunnen inzetten”, besluit Farioli.

