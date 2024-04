Liverpool is klaar in Europa: Koopmeiners en De Roon gaan door ondanks nederlaag

Liverpool is uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van de afzwaaiende trainer Jürgen Klopp won donderdagavond weliswaar met 0-1 van Atalanta, maar dat was niet voldoende na de eerdere 0-3 nederlaag in eigen huis.

Mohamed Salah maakte in de zevende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De aanvaller benutte een strafschop, die werd verkregen na een handsbal van Matteo Ruggeri. Het was precies de droomstart die Liverpool nodig had in de jacht op een comeback, maar na het doelpunt wist Atalanta erger te voorkomen. Teun Koopmeiners wist zelfs nog te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

Koopmeiners en Marten de Roon hadden een basisplaats bij Atalanta, terwijl Liverpool aantrad met Virgil van Dijk en Cody Gakpo. In de halve finale neemt Atalanta het op tegen Olympique Marseille of Benfica. Die twee ploegen zijn op het moment van schrijven bezig aan een verlenging.