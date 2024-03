Koeman ontvangt open sollicitatie: ‘Twijfel er niet aan dat ik mijn kans nog ga krijgen’

is bezig aan een prima seizoen bij Fenerbahçe, maar kwam afgelopen weekeinde negatief in het nieuws nadat hij na afloop van de uitwedstrijd tegen Trabzonspor een ‘supporter’ van de thuisploeg tegen het hoofd leek te schoppen. De oud-speler van onder meer FC Twente hoopt zich zo snel mogelijk weer op het voetbal te kunnen richten en in de toekomst nog een uitnodiging voor het Nederlands elftal te krijgen.

Oosterwolde maakte begin 2022 de overstap van FC Twente naar Parma. De Italianen namen de vleugelverdediger in eerste instantie op huurbasis over van de Tukkers, alvorens hem in de daaropvolgende zomer definitief binnen te hengelen. Na een jaar in Italië te hebben gevoetbald verruilde Oosterwolde Parma vorig jaar voor zes miljoen euro voor Fenerbahçe. Die keuze heeft goed uitgepakt. Oosterwolde kwam dit seizoen al 39 keer in actie voor de Turkse topclub, voornamelijk als basisspeler.

De prestaties en ontwikkeling van de Nederlander blijven niet onopgemerkt. In de winterstop kon hij zich al verheugen op interesse, maar bleef hij Fenerbahçe trouw. “Omdat ik hier graag het seizoen afmaak en kampioen wil worden met Fenerbahçe, voordat ik eventueel vertrek”, vertelt Oosterwolde in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Blijven is ook zeker geen straf, hoor. Fenerbahçe is een prachtige club en Istanboel een heel mooie stad, waar ik inmiddels ook veel vrienden heb. Dus we gaan het zien in de zomer.”

Een zomerse transfer moet hij eventueel wel in overweging nemen om zich in de kijker te spelen bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman heeft met Quilindschy Hartman en Daley Blind twee uitstekende linksbacks tot zijn beschikking en ook Nathan Aké en Tyrell Malacia - mocht hij weer eens fit zijn - kunnen op die positie uit de voeten. Oosterwolde blijft desondanks geloven in een oproep voor de nationale ploeg. Hij kan ook kiezen voor een interlandloopbaan bij Suriname of Indonesië, maar Oranje geniet zijn voorkeur. “Ik heb in de Nederlandse jeugdelftallen gespeeld en ben nog jong (22, red.). “Als ik deze lijn doortrek, twijfel ik er niet aan dat ik mijn kans nog ga krijgen”, zo klinkt het.

Oosterwolde gaat in hetzelfde interview ook in op de heftige gebeurtenissen na afloop van Trabzonspor - Fenerbahçe. Zo vertelt hij onder meer over de vermeende ‘kopschop’ die hij uitdeelde aan een ‘supporter’ van de thuisploeg. Fenerbahçe boekte een zwaarbevochten 2-3 overwinning op het veld van Trabzonspor, maar werd na het laatste fluitsignaal aangevallen door aanhangers van de gastheer.