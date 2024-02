Mourinho liet hereniging met Cristiano Ronaldo schieten: 'Professioneel gezien niet verstandig'

José Mourinho werd een maand geleden op straat gezet door AS Roma en noemt zijn ontslag bij de Italiaanse club 'het meest pijnlijke' uit zijn carrière. De Portugese trainer onthult dat hij het zó naar zijn zin had in de hoofdstad van Italië dat hij de kans om bondscoach van Portugal te worden - en dus herenigd te worden met - liet schieten om bij de aankomende tegenstander van Feyenoord in de tussenronde van de Europa League te blijven.

The Special One is bijzonder openhartig over zijn ontslag in Rome in een interview met voormalig Manchester United-verdediger Rio Ferdinand, op diens YouTube-kanaal FiveUK. Op de vraag hoe het zover kon komen dat hij op 16 januari zijn congé kreeg, antwoordt Mourinho: "Dat was een beslissing van de eigenaren. Dat heb je te respecteren en niet ter discussie te stellen. Natuurlijk vind ik dat de fans altijd het hart van een voetbalclub zijn, zonder hen geen club. Maar je hebt te maken met een eigenaarschap, en als dit de beslissing is dan moet je dat respecteren. Ik kan wel zeggen dat dit ontslag mij meer pijn heeft gedaan, ik heb mijn hart aan deze club gegeven en opties laten schieten die professioneel gezien niet als heel verstandig zullen worden gezien."

De Portugese trainer onthult vervolgens dat hij het aanbod om bondscoach van Portugal te worden liet lopen. "Waarschijnlijk het beste nationale team ooit, en dat drie jaar voor een WK", zegt hij zonder een spoortje ironie. "En er was een groot aanbod uit Saudi-Arabië, echt heel groot. Ik heb dat toen nooit onder stoelen of banken gestoken", haalt hij vervolgens terug. "Ik ben normaal gesproken heel pragmatisch en professioneel in mijn keuzes, probeer altijd mijn emoties onder controle te houden. Dat heb je bijvoorbeeld kunnen zien aan het feit dat ik andere clubs heb verlaten na het winnen van finales", doelt hij bijvoorbeeld op zijn periode bij Internazionale. Die club verliet hij in de zomer van 2010, na het winnen van de Champions League, Serie A én Coppa Italia, om bij Real Madrid aan de slag te gaan. "Maar in dit geval was ik niet pragmatisch, maar emotioneel", zegt hij over de beslissing om Roma toch trouw te blijven.

In de Spaanse hoofdstad werkte Mourinho succesvol samen met Cristiano Ronaldo. Getraind door zijn landgenoot kwam de inmiddels 39-jarige superster in drie seizoenen tot 164 wedstrijden waarin hij het duizelingwekkende aantal van 168 doelpunten maakte. Dat leverde echter slechts twee hoofdprijzen op: de Copa del Rey in 2011 en een jaar later de Spaanse landstitel. Pas na het vertrek van Mourinho en de aanstelling van Carlo Ancelotti legde Ronaldo voor het eerst met De Koninklijke beslag op de Champions League. Later zou hij de 'cup met de grote oren' nog eens drie keer winnen met Real onder leiding van Zinedine Zidane.

Portugal was na het WK van 2022 in Qatar op zoek naar een nieuwe bondscoach. Fernando Santos werd na het teleurstellend verlopen toernooi in Qatar aan de kant gezet, ondanks het feit dat hij het land in 2016 naar de Europese titel wist te leiden en in 2019 naar de winst van de Nations League. Het land klopte dus aan bij Mourinho, maar die bleef Roma trouw. Uiteindelijk werd voormalig Wigan Athletic en Everton-trainer Roberto Martínez, die daarvoor jarenlang bondscoach van België was, aangesteld als nieuwe keuzeheer. De Spanjaard krijgt komende zomer de taak om Portugal opnieuw naar Europees succes te leiden op het EK in Duitsland. Het Zuid-Europese land is ingedeeld in poule F en neemt het daarin in ieder geval op tegen Turkije en Tsjechië. Na de play-offs wordt duidelijk welk land zich daar als vierde natie bijvoegt.