Ronaldo laat zich weer kennen en reageert veelzeggend op lijst met beste spelers in 2023

Niet voor het eerst heeft door middel van lachende poppetjes laten blijken het ergens niet mee eens zijn. De International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) publiceerde eerder deze week de lijst met tien beste voetballers in 2023 wereldwijd. Ronaldo staat er niet tussen en daarin kan de Portugees zich klaarblijkelijk niet vinden.

De transferzomer van 2021 zal niet snel van het netvlies verdwijnen. Het was de zomer waarin Lionel Messi FC Barcelona noodgedwongen transfervrij verruilde voor Paris Saint-Germain en Ronaldo zijn rentree maakte bij Manchester United. De terugkeer van de Portugees op Old Trafford bracht hoge verwachtingen met zich mee, maar die werden niet waargemaakt. Ronaldo was in het seizoen 2021/22 nog wel 24 keer trefzeker in alle competities, maar kreeg onder Erik ten Hag steeds minder speeltijd en na een merkwaardig interview met Piers Morgan besloot Manchester United diens contract te ontbinden.

Ronaldo tekende na het teleurstellend verlopen WK in Qatar - waar hij eveneens op de bank belandde - bij Al-Nassr. In Saoedi-Arabië doet de oud-speler van ook Sporting Portugal, Real Madrid en Juventus wat hij altijd doet: scoren. Veel scoren. Dat is dit seizoen niet anders. In 24 wedstrijden voor Al-Nassr in alle competities was hij 23 keer trefzeker en verzorgde hij elf assists. Uitstekende statistieken, al valt de tegenstand in de Saudi Pro League natuurlijk te betwisten. Ronaldo is desondanks van mening dat hij een plekje had verdiend in de lijst met tien beste voetballers in 2023 van IFFHS. Dat blijkt wel uit zijn reactie op een post van het Portugese A Bola op Instagram.

De Portugese topschutter reageert met drie lachpoppetjes en een emoji van een aap die de handen voor zijn gezicht slaat op een bericht over de volgens IFFHS beste voetballers in het afgelopen kalenderjaar. De lijst wordt aangevoerd door Erling Haaland, die een superseizoen kende met Manchester City. De Noor kroonde zich in zijn eerste seizoen in Engeland meteen tot topscorer. Bovendien werd zijn ploeg landskampioen, won het de Champions League én de FA Cup. Het podium wordt gecompleteerd door Kylian Mbappé en Lionel Messi. Na de WK-finalisten in Qatar volgen Rodri, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva, Vinícius Júnior en Lautaro Martínez. Op de koppositie van Haaland valt overigens weinig af te dingen. Hij krijgt liefst 208 punten. Dat zijn er 103 meer dan runner-up Mbappé.

Haaland is de opvolger van Messi, die de award won in 2022. In de twee jaar daarvoor was de eer telkens voor Robert Lewandowski. De spits van FC Barcelona ontbreekt dit jaar in de top 10.