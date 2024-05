Ajax en Feyenoord hoeven allebei niet te bellen en krijgen alvast een duidelijke afwijzing

Ron Jans wordt niet de nieuwe trainer van Ajax of Feyenoord, zo heeft de trainer van FC Utrecht aangegeven in gesprek met Voetbal International. Jans, die regelmatig wordt genoemd als er vacatures in de (sub)top van de Eredivisie vrijkomen, zit goed op zijn plek bij FC Utrecht en wil in de Domstad graag zijn contract uitdienen.

Jans noemt het een blijk van waardering dat zijn naam wordt genoemd op het moment dat er trainers vertrekken bij clubs uit de top van de Eredivisie, zoals in dit geval bij Ajax en Feyenoord met respectievelijk John van 't Schip en Arne Slot. Daar blijft het ook bij, want een overstap naar een van deze clubs gaat er nu niet van komen: "Ik zit nu bij Utrecht, en daar ga ik ook niet weg. Er hoeft dus ook niemand te bellen. Ik heb nog anderhalf jaar een contract en dat dien ik minimaal uit. Ik heb het hier prima naar mijn zin", maakt Jans duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

In het verleden is de trainer van FC Utrecht wél een keer gepolst door Feyenoord of Ajax. De 65-jarige oefenmeester wil niet onthullen om welke club het ging: "Toen zat ik bij FC Groningen, het zal ergens in 2008 of 2009 zijn geweest. Het is Ajax of Feyenoord, één van de twee. Ik ben één keer gepolst en daarna heb ik er nooit meer iets van gehoord. Maar ik kijk met heel veel plezier terug op mijn carrière. Niet met het idee: er ontbreekt iets", vertelt Jans, die in Nederland ook werkzaam was voor PEC Zwolle en FC Twente.

Feyenoord stelde in de jaren - waarin Jans benaderd zou zijn door een Nederlandse topclub - Gertjan Verbeek en Mario Been aan als hoofdtrainers, terwijl Ajax in 2008 in zee ging met Marco van Basten en een jaar later Martin Jol aanstelde als oefenmeester.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjaak Swart oppert uit het niets opvallende en weinig genoemde hoofdtrainer voor Ajax

Sjaak Swart werpt een nieuwe naam op als trainer van Ajax. "Dat vind ik een goede trainer, hij is zeker een kandidaat."