Driessen spreekt stellige verwachting uit over voortbestaan noodlijdend Vitesse

Valentijn Driessen zegt dinsdagavond in Vandaag Inside te verwachten dat het financieel noodlijdende Vitesse ook volgend seizoen betaald voetbal mag gaan spelen. De licentiecommissie van de KNVB legde de Arnhemmers, die al zeker zijn van degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, een nieuwe, vervroegde deadline op om de proflicentie te kunnen redden.

Vitesse kampt met een schuld van in totaal zo'n negentien miljoen euro, waarvan een groot deel (twaalf miljoen) uitstaat bij de Amerikaan Coley Parry, die de club met zijn investeringsfonds The Common Group wilde overnemen. De Arnhemmers zijn onder leiding van algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan bezig de begroting voor volgend seizoen sluitend te krijgen. Het duo zal het ook vóór medio mei voor elkaar moeten krijgen om de clubaandelen, nu nog in handen van de Rus Valeri Oyf, onder te brengen in een onafhankelijke stichting.

Johan Derksen verbaast zich erover dat Vitesse, dat tot voor kort meende tot medio juni de tijd te hebben om de boel op orde te krijgen, door de licentiecommissie zo wordt 'opgejaagd': "Ik vind wel dat die club wat tijd gegund moet worden. Ze worden nu wel erg opgejaagd, die mensen die keihard werken om het nog een beetje in stand te houden." Driessen begrijpt het wel: "Dat is denk ik ook de bedoeling Johan, gewoon zo snel mogelijk."

Ondanks de veelheid aan problemen is de chef voetbal wel optimistisch over de kansen op voortbestaan: "Ze zijn een procedure gestart, dan krijgen al die schuldeisers acht of tien procent van de schuld die ze hebben uitstaan", verwijst Driessen naar de door de club aangevraagde WHOA-procedure. Op de vraag van Wilfred Genee of hij verwacht dat Vitesse op die manier het vege lijf weet te redden en ook in het seizoen 2024/25 betaald voetbal mag spelen, antwoordt de journalist dan ook stellig: "Ik denk het wel, ja."

