'Hiermee heeft Erik ten Hag al het respect verloren bij Manchester United'

Erik ten Hag is in zijn debuutseizoen bij Manchester United 'de fout in gegaan' door de strijd aan te binden met . Dat zegt Wesley Sneijder maandagavond althans in Veronica Offside. Volgens de recordinternational van Oranje heeftTen Hag met de manier waarop hij omging met de Portugese superster 'het respect van iedereen verloren' bij de Engelse club.

Ronaldo vertrok transfervrij uit Manchester na een geruchtmakend interview met journalist Piers Morgan, waarin hij de vloer aanveegde met zijn Nederlandse trainer. Die verwijderde zijn vedette eerder uit de selectie na een weigering om kort voor tijd in te vallen tegen Tottenham Hotspur. De Portugees tekende vervolgens bij het Saudische Al-Nassr, waar hij ruim anderhalf jaar later nog altijd onder contract staat.

Sneijder twijfelt er intussen niet aan dat Ten Hag aan zijn laatste weken als trainer van United bezig is. De topclub komt in het tweede jaar onder de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax niet in de buurt van de Champions League-plaatsen en werd roemloos uitgeschakeld in de League Cup én de Champions League. Wel staat Ten Hag op 25 mei nog met zijn elftal in de finale van de FA Cup. Op Wembley is rivaal en stadgenoot Manchester City de tegenstander.

