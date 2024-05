Italiaanse sterren geprankt met nep-aanbod uit Saudi-Arabië: viertal weigert categorisch

Het Italiaanse tv-programma La Iene heeft zich bij meerdere voetbalsterren voorgedaan als makelaar uit Saudi-Arabië en hen een contractaanbod ter waarde van 30 miljoen euro per seizoen voorgehouden. Onder meer Jorginho (Arsenal) en (Adana Demirspor) hapten daarop toe, maar vier andere spelers - waaronder AS Roma-aanvoerder , weigerden er categorisch op in te gaan.

De 32-jarige Jorginho, die in 2021 zowel Europees kampioen werd met Italië als de Champions League won met Chelsea, is momenteel met Arsenal verwikkeld in de strijd om de Engelse landstitel. Toch heeft hij wel oren naar het lucratieve 'aanbod' uit het Midden-Oosten: "Ik sta altijd open om concrete voorstellen van welke club dan ook aan te horen, en zeker voor een salaris van 30 miljoen euro per jaar", citeert TuttoMercato de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Ook enfant terrible Balotelli (33) ziet een monstercontract in het steenrijke land wel zitten. "Ik zou daarheen kunnen gaan, maar het hangt er uiteraard vanaf hoeveel ze bieden. Dan zullen we wel om tafel moeten gaan zitten om het wat formeler te doen. Een salaris van 30 miljoen euro per jaar? OK." Beide spelers wordt daarna verteld dat ze zich na hun 'transfer' in interviews positief zullen moeten uitlaten over Saudi-Arabië. "Ja, natuurlijk", antwoordt Jorginho daarop. "Ik ben al in Turkije, dat is min of meer hetzelfde als Saudi-Arabië, toch?", reageert Balotelli.

Niet gezwicht

In totaal werden vijftig spelers, zowel uit de Serie A als Italianen die in het buitenland spelen, door La Iene benaderd. Liefst 88 procent (44 spelers) hapten toe. Bij zes spelers die benaderd werden valt het Saudische bod echter in minder goede aarde, te beginnen met Roma-captain Pellegrini. "Ik ben niet geïnteresseerd, ik heb het naar mijn zin bij Roma en ben blij dat ik voor de club van uit eigen stad kan spelen. 30 miljoen per jaar? Dat interesseert me niet." Ook Mattia Perin, reservekeeper bij Juventus, laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit: "Gelukkig is het niet alleen geld dat telt", zegt hij bij zijn afwijzing van de toenadering. Datzelfde geldt voor Lazio-speler Mattia Zaccagni ("Ik ben voorlopig gelukkig hier") en Napoli-aanvaller Giovanni Simeone: "Op dit moment ben ik niet geïnteresseerd in geld"). Ook ex-Juventus-speler Federico Bernadeschi, die tegenwoordig voor Toronto FC in Canada speelt, was niet geïnteresseerd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bodyguard van Lionel Messi sprint in de 91e minuut plots het veld op

In de blessuretijd van de ontmoeting tussen Sporting KC en Inter Miami in de Amerikaanse MLS deed zich een nogal opmerkelijk moment voor.