Verwarde blikken bij ESPN: Ali Boussaboun kan als enige aan tafel lachen om ‘raar gedrag’

kwam deze week weer eens in het nieuws. Niet vanwege zijn sportieve prestaties op het veld, maar omdat de Italiaanse spits vuurwerk afstak in de kleedkamer van zijn club Adana Demirspor. Een video van het moment wordt zaterdagavond getoond in De Eretribune van ESPN, waar als enige aan tafel kan lachen om de actie van Balotelli.

Balotelli jaagde deze week zijn teamgenoten bij Adana Demirspor de stuipen op het lijf, door in de kleedkamer van de Turkse club vuurwerk af te steken. Een filmpje van het moment ging vervolgens razendsnel rond op social media en wordt zaterdagavond ook getoond in De Eretribune.

Artikel gaat verder onder video

“Wat deed die Balotelli nou eigenlijk? Dat is toch raar”, kondigt presentatrice Aletha Leidelmeijer het fragment aan. Tafelgast Sjoerd Mossou haalt zijn schouders op: “Hij stak vuurwerk af in de kleedkamer. Het is Balotelli: die doet altijd gekke dingen”, zegt de columnist van het Algemeen Dagblad.

“Dit is gewoon een grappenmaker”, vult Boussaboun, oud-speler van onder meer Feyenoord en FC Utrecht aan. “Als je Mourinho wel eens over Balotelli hoort praten, dan lig je helemaal in een deuk.” Mourinho was in het verleden bij Internazionale trainer van Balotelli.

“Ik vind dit geen humor. Ik vind het niet grappig”, reageert een andere tafelgast, Kees Luijckx, waarna Leidelmeijer zegt: “Nee. Ik vind dit ook niet grappig.” Mossou spreekt van ‘raar gedrag’, maar Boussaboun blijft bij zijn mening: “Ik kan hier wel om lachen”, zegt de oud-spits, die voor verbaasde blikken aan tafel zorgt bij onder anderen presentator Jan Joost van Gangelen.

Mario Balotelli tossing mini fireworks in the Adana Demirspor locker room 😂🧨pic.twitter.com/jR4nE4pcHd — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 6, 2024