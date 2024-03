Balotelli jaagt Adana-teamgenoten stuipen op het lijf met bizarre actie in de kleedkamer

weet woensdag weer eens het nieuws te halen - en opnieuw niet vanwege zijn voetballende kwaliteiten. De inmiddels 33-jarige Italiaan jaagt zijn teamgenoten bij het Turkse Adana Demirspor de stuipen op het lijf door in de kleedkamer van de middenmoter doodleuk vuurwerk af te steken.

Beelden van het moment gaan hard rond op social media, waar de strapatsen van Balotelli toch al zo vaak viraal gaan. De aanvaller wordt al zijn hele voetballoopbaan achtervolgd door de gekste verhalen. Zo kwam in zijn tijd als speler van Manchester City naar buiten dat de aanvaller uit verveling met dartspijltjes op jeugdspelers zou hebben gegooid, vanuit een raam op de eerste verdieping.

Naarmate de jaren vorderen blijkt Balotelli zijn wilde haren maar niet te verliezen. Zo werd hij in september 2023 nog zo'n beetje uitgekotst bij zijn vorige club, de Zwitserse tweedeklasser FC Sion. "Mario heeft het vertrouwen dat we in hem stelden niet terugbetaald. Deze jongen denkt dat de regels die voor een team gelden, voor andere mensen zijn gemaakt en niet voor hem", liet technisch directeur Barth Constantin onder meer optekenen tegenover Zwitserse media.

Balotelli toog naar Turkije, waar hij aan het begin van dit seizoen nog vijf wedstrijden speelde onder de al snel weer vertrokken Nederlandse trainer Patrick Kluivert. De Italiaan kwam in november vorig jaar nog in het nieuws omdat hij zijn rijbewijs kwijtraakte nadat hij een peperdure Audi Q8 in de prak had gereden in zijn vaderland. Dit jaar was het vooralsnog vrij rustig rond de voetballer, tot vandaag dus.