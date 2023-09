Mario Balotelli krijgt het weer voor elkaar en mag van club zo snel mogelijk vertrekken

Als Mario Balotelli in het nieuws komt, gaat het negen van de tien keer over iets negatiefs. Het komt zelden voor dat de Italiaanse spits zich van zijn positieve kant laat zien, en daar zijn ze bij FC Sion ook achter gekomen. De Zwitserse club, dit seizoen actief op het tweede niveau, heeft Balotelli uit de selectie verbannen en hopen zo snel als het kan afscheid te nemen van de aanvaller.

Sion probeert hiermee een transfer te forceren en hoopt dat clubs uit Saudi-Arabië zich komende dagen gaan melden. Technisch directeur van de club, Barth Constantin, is helemaal klaar met de 33-jarige speler. “Mario heeft het vertrouwen dat we in hem stelden niet terugbetaald. Deze jongen denkt dat de regels die voor een team gelden, voor andere mensen zijn gemaakt en niet voor hem”, begint hij.

Artikel gaat verder onder video

“De Saudische transferperiode sluit later dan die van Europa, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren”, gaat Constantin verder. Balotelli kwam in totaal negentien keer in actie voor de Zwitserse ploeg en scoorde daarin zes keer. De oud-speler van onder meer Liverpool, Manchester City, Internazionale en AC Milan gaat waarschijnlijk geen zevende treffer meer maken voor Sion.

Het is niet de eerste keer dat Balotelli het bloed onder de nagels haalt van Sion-personeel. Tijdens de WK-onderbreking in december ging zijn ploeg op trainingskamp in Marbella. Balotelli misdroeg zich daar en zou naar verluidt bij zijn ploeggenoten hebben gesommeerd om vrouwen uit te nodigen in zijn hotelkamer. De Italiaan zou op datzelfde trainingskamp ook een keer dronken zijn aangetroffen. Ook tijdens de competitiewedstrijd tegen Servette FC liet Balotelli zich van zijn allerslechtste kant zien, toen hij weigerde om in te vallen bij een 3-0 achterstand.