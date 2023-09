'Patrick Kluivert krijgt te maken met enfant terrible Mario Balotelli'

Mario Balotelli is op weg naar de uitgang bij FC Sion. De Zwitserse tweedeklasser zou met de controversiële Italiaan in gesprek zijn over de ontbinding van zijn contract. Intussen lonkt een volgend avontuur voor de oud-speler van onder meer Inter, AC Milan en Manchester City: Patrick Kluivert zou hem naar het Turkse Adana Demirspor willen halen.

Balotelli maakte zich - niet bepaald voor het eerst in zijn loopbaan - de afgelopen maanden onmogelijk bij FC Sion. Begin deze maand werd hij dan ook subiet uit de eerste selectie verbannen en nadrukkelijk in de etalage gezet. Technisch directeur Barth Constantin legde uit waarom: "Mario heeft het vertrouwen dat we in hem stelden niet terugbetaald. Deze jongen denkt dat de regels die voor een team gelden, voor andere mensen zijn gemaakt en niet voor hem", liet hij optekenen.

Artikel gaat verder onder video

Waar de Zwitsers hoopten dat een kapitaalkrachtige club uit Saudi-Arabië zich zou melden voor de 36-voudig Italiaans international, lijkt zijn toekomst nu dus mogelijk in Turkije te liggen. Het nieuws dat Adana voor hem in de markt is werd als eerste gebracht door de Turkse journalist Salim Manav en is inmiddels ook bevestigd door de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano. Het zou een hereniging betekenen: tussen juli 2021 en augustus 2022 stond Balotelli ook al onder contract bij Adana. In 35 duels kwam hij destijds 19 keer tot scoren voor de huidige nummer tien van de Süper Lig.

Vertrek

Inmiddels staat Patrick Kluivert aan het roer bij Adana. De oud-speler van onder meer Ajax, FC Barcelona en PSV werd in juli van dit jaar aangesteld en nam in zijn kielzog ook assistenten Zeljko Petrovic en Winston Bogarde mee. Laatstgenoemde is inmiddels vertrokken: maandag werd bekend dat Bogarde de club na slechts 66 dagen alweer verlaat.