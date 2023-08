Patrick Kluivert shopt bij AZ en koopt contract tot medio 2025 af

AZ neemt per direct afscheid van Yusuf Barasi. De twintigjarige aanvaller zet zijn carrière voort bij Adana Demirspor, waar hij gaat werken onder hoofdtrainer Patrick Kluivert en assistenten Winston Bogarde en Zeljko Petrovic.

De Alkmaarders maken via de officiële kanalen melding van het vertrek van Barasi, die in 2014 werd opgenomen in de jeugdopleiding van AZ en vijf jaar later zijn eerste profcontract tekende.

Tot een echte doorbraak in het eerste elftal kwam het niet voor Barasi. Toch speelde de spits 22 officiële wedstrijden (bijna allemaal invalbeurten) in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor twee doelpunten: één in de groepsfase van de Conference League en één in de KNVB Beker.

Bij Adana Demirspor wordt Barasi herenigd met Jonas Svensson. De Noorse rechtsback maakte in 2021 de overstap naar de Turkse club.