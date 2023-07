Winston Bogarde heeft nieuwe trainersklus na eerloos vertrek bij Ajax

Winston Bogarde heeft een nieuwe trainersklus. De oud-verdediger gaat als assistent-trainer van Patrick Kluivert aan de slag van bij het Turkse Adana Demirspor, zo meldt De Telegraaf zondagavond.

Het is voor Bogarde zijn eerste trainersklus sinds zijn gedwongen vertrek bij Ajax vorig jaar. De oud-verdediger moest vertrekken bij de Amsterdamse club, omdat toenmalig trainer Alfred Schreuder hem niet nodig had. Bogarde was in de seizoenen 2020/21 en 2021/22 succesvol assistent-trainer van Erik ten Hag bij Ajax.

Bogarde, 52 jaar, heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Adana Demirspor, dat afgelopen vrijdag de komst van Kluivert wereldkundig maakte. Of Kluivert ook andere Nederlanders zal toevoegen aan zijn technische staf, is nog niet bekend.