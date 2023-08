Patrick Kluivert meldt zich voor nieuwe spits in de top van de Eredivisie

Adana Demirspor, de club van trainer Patrick Kluivert, heeft een bod uitgebracht op aanvaller Yusuf Barasi van AZ. Dat schrijft De Telegraaf maandagavond.

Barasi, wiens contract in Alkmaar nog twee jaar doorloopt, moet volgens de krant ongeveer 600.000 euro opleveren. Behalve Adana Demirspor zouden enkele Turkse topclubs en meerdere clubs uit de Eredivisie hebben geïnformeerd naar de diensten van Barasi.

De twintigjarige aanvaller, international bij de beloften van Turkije, speelde 22 wedstrijden voor AZ (2 goals) en 58 duels voor Jong AZ (21 goals). Hij zou met Adana Demirspor de Conference League in kunnen, want de club zit in de voorrondes. De eerste wedstrijd tegen NK Osijek in de derde voorronde werd met 5-1 gewonnen.