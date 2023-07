'Kersvers Adana Demirspor-trainer Patrick Kluivert ziet eerste grote naam naar nieuwe club trekken'

Patrick Kluivert ging onlangs aan de slag bij het Turkse Adana Demirspor en krijgt hoogstwaarschijnlijk direct de beschikking over niet de minste speler. Naar verluidt heeft ‘good-old’ Nani een akkoord bereikt met de club het de Süper Lig.

De 36-jarige vleugelaanvaller gaat volgens diverse Portugese en Turkse media tekenen bij de club van Kluivert. Nani stond voor het laatst onder contract bij het Australische Melbourne Victory, maar was al een tijdje clubloos. Berichtgeving uit Turkije melden dat Kluivert de oud-speler van onder meer Manchester United heel graag aan zijn team zou willen toevoegen.

Nani kent een fraaie carrière. De Portugees speelde liefst acht seizoenen voor Manchester United en maakte later furore bij clubs als Sporting CP, Valencia, Lazio en Orlando City. De 36-jarige aanvaller speelde ook een tijdje voor Fenerbahce in de Süper Lig en kende daar een uitstekend seizoen. Nani was goed voor twaalf goals en dertien assists in 47 officiële optredens.

Vandaag (donderdag) zal Nani arriveren in Turkije voor de medische keuring, waarna hij later zijn transfer gaat afronden. De routinier wordt de grote ster in het elftal van Kluivert. Oude bekenden Younes Belhanda en Jonas Svensson zijn ook actief voor Adana Demirspor, dat afgelopen seizoen op een vierde plek eindigde.