Winston Bogarde staat na avontuur van slechts 66 dagen weer op straat

Winston Bogarde is niet langer werkzaam voor Adana Demirspor. De Turkse club maakt in een kort statement het vertrek van de 52-jarige assistent-trainer bekend.

Bogarde trad begin juli in dienst van Adana Demirspor. Als rechterhand van Patrick Kluivert hield de trainer het slechts 66 dagen vol. Het contract is 'in gezamenlijk overleg' ontbonden. "De samenwerking werd voor beide partijen niet wat ze ervan hadden gehoopt en de ex-international keert daarom terug naar huis. Bogarde kijkt uit naar een nieuwe uitdaging", aldus de club in een statement die in handen is van De Telegraaf.

Voor zijn korte avontuur in Turkije stond Bogarde meerdere jaren op de loonlijst bij Ajax. In de seizoenen 2020/21 en 2021/22 maakte hij deel uit van de technische staf van Erik ten Hag. Na de komst van Alfred Schreuder was de rol van Bogarde bij het eerste elftal van Ajax uitgespeeld.

Adana Demirspor slaagde er eind augustus net niet in zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. In de play-offs moest de Turkse club na penalty's zijn meerdere erkennen in KRC Genk. In de competitie veroverde de club die getraind wordt door Kluivert vijf punten in drie wedstrijden.