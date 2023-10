Verweij ziet beelden uit 2022 en geeft advies: 'Haal hem dan naar Ajax'

Mike Verweij adviseert Ajax om Winston Bogarde terug te halen. De voormalig verdediger was tussen 2015 en 2022 in diverse trainersfuncties werkzaam voor de Amsterdamse club. Als rechterhand van Erik ten Hag maakte Bogarde twee jaar deel uit van de technische staf, maar na de komst van Alfred Schreuder was zijn rol bij Ajax uitgespeeld. Bogarde blies zijn carrière afgelopen zomer in bij Adana Demirspor, maar verliet de club van hoofdtrainer Patrick Kluivert al na twee maanden.

Bogarde zou volgens Verweij een belangrijke rol kunnen spelen in het oplossen van de defensieve problemen van Ajax. "Weet je wat ik nou het krankzinnige vind? Jan van Halst is analist bij Ziggo. Er is een filmpje waarin hij roept dat hij het belachelijk vindt dat Ajax Bogarde niet terughaalt. Als je nu ziet hoe er bij Ajax wordt verdedigd en je hebt dat ooit op tv geroepen, en dat clipje gaat aardig rond op internet, dan denk ik: haal zo'n man er dan bij. Bogarde kan in ieder geval leren verdedigen. Alle spelers met wie hij heeft gewerkt, van Botman tot noem maar op, zijn lyrisch over hem", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Van Halst deed zijn uitspraken over Bogarde in december bij Voetbal Café van Ziggo Sport. Op dat moment was Van Halst nog niet in dienst van Ajax. Bogarde was ook aanwezig in het programma en besprak zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. "Als íéts onderschat is in Nederland - wij willen alleen maar aanvallen – dan is dat een expert op het gebied van verdedigen. Het gaat om doelpunten voorkomen, dat is de basis. Het gaat om de organisatie goed neerzetten. Kort dekken wanneer je kort moet dekken. Wat doe jij hier (in de talkshow, red)? Jij hoort hier niet", zei Van Halst tegen Bogarde.