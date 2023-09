Bogarde terug naar Ajax? Van Halst begreep niets van zijn vertrek bij Ajax

Winston Bogarde is sinds zondag vetrokken bij het Turkse Adana Demirspor, waar hij werkte als assistent van Patrick Kluivert. De voormalig-verdediger was pas sinds deze zomer aan de slag in Turkije, maar van de samenwerking hadden alle twee de partijen wat anders verwacht. Bogarde kan daarom op zoek naar een nieuwe uitdaging en mogelijk komt zijn vorige club Ajax weer in beeld. De nieuwe algemeen directeur van de Amsterdammers, Jan van Halst, liet zich eerder bij Ziggo Sport positief over Bogarde uit.

In december waren Van Halst en Bogarde, allebei op dat moment niet actief bij Ajax, te gast in het programma het Voetbal Café van Ziggo Sport. Het vertrek van Bogarde als assistent-trainer van Ajax, waar het nodige om te doen was, werd besproken. "Als iets onderschat is in Nederland, wij willen alleen maar aanvallen, is een expert op het gebied van verdedigen", begint Van Halst, die het duidelijk niet kon begrijpen dat Bogarde van de destijds algemeen directeur Edwin van der Sar te horen kreeg dat hij moest vertrekken: "Elke Nederlandse club moet zo'n iemand bellen. Dat wordt zo onderschat. Wat doe jij hier?", vroeg Van Halst zich destijds hardop af. "Jij hoort op het trainingsveld te staan."

"Het gaat om doelpunten voorkomen, dat is de basis", gaat Van Halst verder. Het gaat om de organisatie goed neerzetten. Kort dekken wanneer je kort moet dekken." Ee aantal supporters van Ajax gaan nu met de beelden aan de haal, aangezien Van Halst tijdelijk de algemeen directeur van Ajax is en Bogarde weer beschikbaar is door zijn plotselinge vertrek uit Turkije. De komende tijd zal duidelijk moeten worden of een terugkeer van Bogarde er in zit, of dat de oud-voetballer elders aan de slag gaat.