Valentijn Driessen laat complete Vandaag Inside-studio lachen om pijnlijke opmerking over Erik ten Hag

Valentijn Driessen verwacht dat Erik ten Hag na de zomer zonder club thuis zal zitten, zo geeft de journalist van De Telegraaf dinsdagavond aan in het programma Vandaag Inside. De chef voetbal van de ochtendkrant is stellig en verwacht niet dat Manchester United doorgaat met de trainer, die in de Engelse industriestad in zwaar weer verkeert.

Driessen wordt door presentator Wilfred Genee middels een kijkersvraag gevraagd naar de situatie van Erik ten Hag in Manchester: "Waar zit Ten Hag volgend seizoen?", vraagt Genee de sportverslaggever, waarna het Vandaag Inside-publiek massaal begint te lachen om de reactie van Driessen: "Ik denk gewoon thuis. Niet bij Bayern München, niet bij Ajax en niet bij Manchester United, dat zeker niet", geeft de sportverslaggever stellig aan. Johan Derksen is het met zijn collega-tafelgast eens.

"Hij is nu de oorlog aan het voeren met allerlei kranten en verslaggevers. Dan zie je de wedstrijd van maandag... Helemaal zoek gespeeld", doelt Driessen op de 4-0 nederlaag van Manchester United op bezoek bij Crystal Palace. Dan komt Arsenal op bezoek, weer zoek gespeeld", denkt Driessen, die verwacht dat het einde in zicht is voor Ten Hag. "Er komt een nieuwe eigenaar en die wil gewoon zijn eigen trainer, dus ik denk dat Ten Hag volgend jaar gewoon weer thuis zit."

