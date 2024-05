Kylian Mbappé weigert vraag te beantwoorden en loopt plotseling weg bij interview na uitschakeling Champions League

is bij een interview weggelopen na de wedstrijd in de halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League. De Fransman werd een vraag gesteld over zijn toekomstige club: Real Madrid. Dit kon de sterspeler, die gisteren met Paris Saint-Germain werd uitgeschakeld, absoluut niet bekoren en hij liep weg.

De nummer 7 van PSG liep langs de media na de wedstrijd en vervolgens kreeg hij een vraag of hij vanaf nu Real Madrid zal supporten in het restant van het toernooi. Mbappé fronste zijn wenkbrauwen en hield zijn kaken stijf op elkaar. De snelle aanvaller was geen fan van de vraag en liep weg bij het interview. Bekijk hieronder de beelden.

