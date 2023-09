Mario Balotelli doet opzienbarende onthulling na horen Saudische miljoenensalarissen

Mario Balotelli (33) is niet onder de indruk van de enorme bedragen waarmee clubs in Saudi-Arabië afgelopen zomer de ene na de andere topspeler uit Europa wisten te verleiden. Volgens de eigenzinnige Italiaan heeft hij in het verleden een "nog veel hoger bod" laten schieten omdat hij de sportieve uitdaging boven het financiële aspect verkoos.

Cristiano Ronaldo was na het WK de eerste grote ster die voor een megabedrag - hij strijkt naar verluidt 200 miljoen eur per jaar op - naar de Saudi Pro League verkaste. In de zomermaanden kreeg de Portugese vedette vervolgens gezelschap van onder meer Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané en N'Golo Kanté. Ook zij toucheren een megasalaris, in het geval van Benzema (120) en Kanté (100) naar verluidt eveneens een bedrag met acht nullen.

Enkele jaren geleden lag het grote geld nog elders voor het oprapen en was het China dat een poging deed de nationale competitie te verrijken met de komst van sterren uit Europa. In 2019 richtte een club uit het Aziatische land de pijlen op Balotelli: "Ik heb een Chinees bod geweigerd dat veel hoger was dan de bedragen die in Saudi-Arabië betaald worden", beweert de Italiaan anno 2023 in gesprek met Controcalcio. Toch hoefde hij daar niet lang over na te denken: "Ik wilde liever voetbal spelen en bleef in Marseille."

Later dat jaar zou het alsnog tot een vertrek uit de Franse havenstad komen. Sindsdien stond de immer controversiële Balotelli onder contract bij Brescia en Monza in zijn vaderland, Adana Demirspor (Turkije) en meest recentelijk FC Sion (Zwitserland). Bij die laatste club maakte hij zich - niet voor het eerst in zijn carrière - echter onmogelijk, de oud-speler van onder meer Inter, Manchester City, AC Milan en Liverpool werd uit de selectie gezet en mag tegen elk aannemelijk bod vertrekken bij de tweededivisionist.