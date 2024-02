‘Gepasseerde Andries Noppert kan sc Heerenveen deze maand nog verlaten’

Het is momenteel de vraag of het seizoen afmaakt bij sc Heerenveen. De Oranje-international was lang de eerste doelman in Friesland, maar is vanwege een aantal zeer teleurstellende optredens op de bank gezet. Noppert kan de Friese bank deze maand echter nog verruilen voor een avontuur in Turkije. Volgens Voetbal International wil Adana Demirspor de boomlange goalie op huurbasis overnemen.

De transfermarkt in Nederland sloot weliswaar een paar dagen geleden de deuren, maar in Turkije kunnen er nog zaken worden gedaan. De transferwindow loopt daar nog een paar dagen door en Adana Demirspor hoopt voor het verstrijken van de deadline Noppert dus nog binnen te halen. De doelman is bij sc Heerenveen gepasseerd ten faveure van Micky van der Hart. Adana Demirspor hoopt van de situatie te profiteren. De huidige nummer negen van de Süper Lig wil Noppert voor de rest van het seizoen huren mét een optie tot koop.

De eerste keeper van het Nederlands elftal tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar beleeft op sportief vlak een vreselijke start van het nieuwe jaar. Het begon met een ongelukkig moment tegen PEC Zwolle, vorige week ging Noppert in de thuiswedstrijd tegen AZ wel heel pijnlijk de mist in. Voor sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen was de maat vol. Hij besloot Noppert uit zijn elftal te halen en Van der Hart een kans te geven onder de lat. Met laatstgenoemde binnen de lijnen ging het niet meteen veel beter. De Friezen gaven zaterdagavond op bezoek bij Fortuna Sittard tweemaal een voorsprong uit handen en wachten daardoor nog op de eerste overwinning na de winterstop.