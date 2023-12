Messi reageerde op Noppert bij strafschoppenserie: 'Toen dacht ik: laat maar...'

Het is inmiddels precies één jaar geleden dat Oranje op historische wijze werd uitgeschakeld op het WK 2022 in Qatar door Argentinië. De ploeg van Louis van Gaal vocht zich in de kwartfinale op een wonderlijke manier naar penalty’s, maar moest vervolgens haar meerdere erkennen tegen de uiteindelijke wereldkampioen. blikt tegenover de NOS terug op de bijzondere periode.

Dat Noppert de doelman was van het Nederlands elftal op het WK in Qatar zag helemaal niemand aankomen. Van Gaal koos, tot ieders verbazing, om de doelman van sc Heerenveen op doel te zetten op het grootst mogelijke voetbalpodium. Voorafgaand aan dat toernooi ging het veel over een strafschoppenserie. Noppert licht toe hoe dat in zijn werking ging.

“Op voorhand had ik alle laatste tien, twintig penalty's per speler bekeken en gezocht naar bepaalde patronen”, vertelt de boomlange keeper. “Neem Lautaro Martínez, hij maakte de winnende. Hij schoot altijd alles links van de doelman, maar nu rechts. Na afloop verklaarde hij dat hij op het laatste moment gewisseld was van hoek. Daar ga je al als keeper”, gaat Noppert verder.

Op een moment was ook Lionel Messi aan de beurt bij de penaltyreeks. Noppert deed een poging om de Argentijn uit zijn concentratie te halen. “Dus ik zei bij zijn aanloop iets tegen hem in het Engels en kreeg wat in het Spaans terug. Ik kan dat niet verstaan, dus ik dacht: laat maar, dit heeft weinig zin. Hup, terug naar je lijn”, blikt Noppert terug.