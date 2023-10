Fabrizio Romano schept duidelijkheid na 'paniekverhalen' over toekomst Lionel Messi

De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano heeft in zijn podcast Here We Go duidelijkheid verschaft over de nabije toekomst van . De afgelopen tijd staken geruchten over een tijdelijke terugkeer van de Argentijn op het oude nest bij FC Barcelona de kop op, Romano legt uit hoe de vork in de steel zit.

Messi vertrok afgelopen zomer bij Paris Saint-Germain en zette zijn loopbaan voort bij Inter Miami in de Amerikaanse MLS. Lange tijd leek hij juist op de weg terug naar Barcelona, de club die hij twee seizoenen eerder nog verliet om in Parijs aan de slag te gaan, maar vanwege de financiële problemen moesten de Catalanen de pogingen daartoe staken. Een lucratief aanbod uit Saudi-Arabië sloeg Messi zelf af om in Miami (samen met voormalig ploeggenoten Jordi Alba en Sergio Busquets) aan de slag te gaan.

Hoewel Messi prima statistieken kan overleggen in de VS, lijkt zijn club naast deelname aan de play offs te gaan grijpen. Daardoor zou Messi ruim drie maanden geen competitieve wedstrijd spelen met Inter Miami en speculeerde de Spaanse krant Sport al over een verhuur aan Barcelona. Spelers als Thierry Henry en David Beckham deden hetzelfde in hun Amerikaanse periode; zij trokken op huurbasis naar respectievelijk Arsenal en AC Milan.

"We hoorden wat paniekverhalen over Messi, hij zou de komende drie à vier maanden geen wedstrijden spelen dus misschien was er een kans op een verhuurbeurt aan Barcelona of Saudi-Arabië", zegt Romano vrijdag in zijn podcast. "Maar ik heb het gecheckt bij bronnen die dicht bij Messi staan en kan dit zeggen: hij voert absoluut geen gesprekken over een verhuur aan Barcelona, Saudi-Arabië, Argentinië of waar dan ook, hij denkt er zelfs niet over na", maakt de Italiaan een einde aan de geruchten.

"Hij focust zich op Inter Miami en het Argentijnse elftal", vervolgt Romano. "Zijn schema is duidelijk: hij gaat met Argentinië twee wedstrijden spelen tegen Peru en Uruguay en daarna de laatste twee met Inter Miami. Vervolgens nog twee met Argentinië, de laatste tegen Brazilië in het Maracaña-stadion, dus een hele belangrijke." Vervolgens gaat de focus weer op zijn club: "In december spelen ze nog wat onbevestigde vriendschappelijke wedstrijden, daarna wil hij de best mogelijke Leo zijn als het nieuwe seizoen in februari van start gaat. Bovendien verwacht ik ook dat Luís Suarez dan ook naar Miami komt."