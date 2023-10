Geruchten over Barça-terugkeer Lionel Messi laaien weer op: ‘Henry en Beckham deden het ook’

FC Barcelona droomde afgelopen zomer van een terugkeer van , maar de Argentijn stak de Noordelijke Atlantische Oceaan over en tekende bij Inter Miami. Hoewel Messi nog geen vier maanden speler is van de club van Inter Miami, wordt er in Spanje nu alweer gespeculeerd over een mogelijke hereniging met FC Barcelona.

De wereldkampioen verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 noodgedwongen transfervrij voor Paris Saint-Germain. De Fransen dachten met Messi eindelijk het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de felbegeerde eindzege van de Champions League binnen te hebben, maar ook met Messi in de gelederen konden ze weinig potten breken. PSG werd in 2022 én 2023 al in de achtste finales uit het miljardenbal geknikkerd. Messi was na beide uitschakelingen het mikpunt van kritiek. Hij begon zich steeds ongelukkiger te voelen in Parijs en vond het na twee seizoenen wel mooi geweest.

De Argentijn trok na het afgelopen seizoen de deur van het Parc des Princes achter zich dicht en mikte op een terugkeer bij FC Barcelona. Messi kon zich eveneens verheugen op interesse uit Saudi-Arabië en de Verenigde Staten, maar een hereniging met de club waar hij zoveel successen beleefde stond bovenaan zijn verlanglijstje. Die kwam er echter niet. De financiële problemen in Catalonië zijn bekend en Messi was niet van plan wederom een volledige zomer in onzekerheid te leven. De Argentijn zette zelf een streep door een terugkeer bij FC Barcelona en tekende vervolgens bij Inter Miami.

Voor Inter Miami was Messi in twaalf wedstrijden goed voor elf doelpunten en vijf assists. Hij won zelfs al zijn eerste prijs op Amerikaans grondgebied. Maar sinds Messi kwakkelt met een spierblessure loopt het voor geen meter bij Inter Miami. Zonder de linkspoot verloor de club van Atlanta en Chicago en speelde het gelijk tegen Orlando en New York City. Daardoor is plaatsing voor de play-offs een uitermate lastig verhaal geworden. Deelname is niet uitgesloten, maar Inter Miami heeft een wonder nodig om na de laatste drie wedstrijden in de reguliere competitie nog ergens voor te spelen. Mocht Inter Miami zich niet plaatsen voor de play-offs, dan zou een hereniging tussen FC Barcelona en Messi wederom tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dat schrijft Sport althans.

Volgens het Spaanse medium zou Messi in dat geval op huurbasis kunnen terugkeren in Spanje. Als Inter Miami zich niet weet te verzekeren van een startbewijs voor de play-offs, dan komt het mogelijk maanden niet in actie. Thierry Henry en David Beckham maakten in het verleden ‘gebruik’ van een dergelijke situatie. Henry verruilde New York Red Bulls in januari 2012 op huurbasis voor Arsenal, Beckham ging zich twee keer (in januari 2009 én 2010) voor een half jaar verhuren aan AC Milan. Jorge Mas, de eigenaar van Inter Miami, zou Messi een ‘waardig’ afscheid bij FC Barcelona hebben beloofd. Hoewel Mas daarmee niet doelde op een terugkeer als speler, is het volgens Sport niet uitgesloten dat Barça een poging gaat wagen.