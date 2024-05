Gouden wissel Jans bezorgt Utrecht kleine zege op reeds gedegradeerd Vitesse

FC Utrecht heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan het thuisduel met Vitesse: 1-0. De Domstedelingen ontsnapten in de eerste helft meermaals aan een achterstand tegen de reeds gedegradeerde bezoekers, maar namen kort na rust alsnog een voorsprong via invaller . De ploeg van trainer Ron Jans zou die uiteindelijk niet meer weggeven.

Aan Utrechtse zijde had Taylor Booth, voor het eerst sinds hij in februari een knieblessure opliep, weer een plek in de basis. De Amerikaan viel vorige week tegen RKC Waalwijk (2-2) al in en bleek fit genoeg om nu aan de aftrap te verschijnen. Bij Vitesse, dat bij absentie van de zieke hoofdtrainer Edward Sturing werd gecoacht door Nicky Hofs, moest aanstaand Feyenoorder Anis Hadj-Moussa het doen met een plek op de bank.

Nadat de thuisploeg de wedstrijd licht sterker begon, was het Vitesse dat voor rust de grootste kansen op de openingstreffer liet noteren. Zo zag Gyan de Regt een inzet via het been van verdediger Nick Viergever net langs de verkeerde kant van de paal schieten en teisterde Kacper Kozlowski met een kopbal de lat boven de Griekse Utrecht-doelman Vasilis Barkas. Vijf minuten voor rust kreeg Paxten Aaronson wellicht de grootste kans van het eerste bedrijf, maar diezelfde Barkas kon de Amerikaanse huurling van Eintracht Frankfurt in een één tegen één knap van scoren afhouden, waardoor beide ploegen met de brilstand nog altijd op het scorebord de kleedkamers opzochten.

Jans wisselde halverwege zowel Booth als Oscar Fraulo, die werden afgelost door respectievelijk Jensen en Zidane Iqbal. Amper twee minuten na rust betaalde die beslissing zich al uit, toen Jensen door routinier Jens Toornstra werd aangespeeld op de punt van de zestien van Vitesse. De Deen kon tussen twee tegenstanders naar zijn linkerbeen draaien en verraste doelman Eloy Room met een schot in de korte hoek: 1-0. Ondanks het alsnog inbrengen van Hadj-Moussa kon Vitesse daar in de resterende drie kwartier geen treffer meer tegenover plaatsen.