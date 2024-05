Ajax dient Volendam genadeklap toe en houdt vijfde plaats vast

Ajax heeft provinciegenoot FC Volendam zondagmiddag definitief veroordeeld tot rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. In het Kras Stadion zegevierden de Amsterdammers met 1-4, waardoor de thuisploeg de zeventiende plaats niet meer kan verlaten. Met de zege houdt Ajax bovendien de kans op het vasthouden van de vijfde plaats in de Eredivisie in eigen hand.

FC Volendam kende een tumultueuze eerste seizoenshelft met het ontslag van voorzitter Jan Smit. De volkszanger werd eind november vorig jaar de wacht aangezegd door de raad van commissarissen, vlak voor zijn tienjarig jubileum als bestuurslid. Het zogeheten team-Jonk trok daaruit zijn conclusie en stapte op. Trainer Matthias Kohler verklaarde zich solidair met Jonk c.s. De Duitser kwam al snel terug op dit besluit, maar werd begin december toch op non-actief gesteld. Regillio Simons werd zijn opvolger. Simons, die tegen Ajax vanwege ziekte ontbrak, kreeg de Palingboeren niet aan de praat. Aanvallend talent Lequincio Zeefuik vertrok in de winterstop naar AZ terwijl de geblesseerde Robert Mühren al een tijdje toekijkt. Pas een paar weken geleden was er een korte opleving na een gelijkspel tegen Feyenoord en overwinning op RKC. De uitwedstrijd bij concurrent Excelsior na deze minireeks eindigde echter in een debacle en leverde een 4-0 nederlaag op. Het geloof in lijfsbehoud was daardoor zo goed al verdwenen en ook de allerlaatste strohalm tegen Ajax kregen de wijdbroeken niet binnen handbereik.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers wilden aan de andere kant de vijfde plaats graag vasthouden om zo de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. Het begon deze speelronde met een marge van twee punten op N.E.C. en drie op FC Utrecht. Jordan Henderson keerde na een absentie van weken terug in de basis. Steven Berghuis was er ook weer bij en begon als bankzitter.

In de openingsfase waren er meteen haviksogen nodig om te beoordelen of FC Volendam een strafschop verdiende. De overtreding van Ajax-doelman Geronimo Rulli op Damon Mirani was overduidelijk. Het ging erom wie de bal na een verre inworp verlengde. Scheidsrechter Alex Bos werd naar de kant geroepen en oordeelde dat het Vivaldo was die ploeggenoot Mirani onbedoeld bediende. Het was één van de twee hoogtepunten in de eerste helft. Het tweede was de 0-1 van Kenneth Taylor die van net buiten het strafschopgebied fraai raakschoot.

FC Volendam leek geen moment in een goed resultaat te geloven al had het direct in de tweede helft pech met een inzet van Darius Johnson. De buitenspeler verschalkte de uitgelopen Gerónimo Rulli met een lob, maar zag de bal via de binnenkant van de paal terug het veld in komen. Op het uur schoot Chuba Akpom zijn ploeg naar 0-2 en bezegelde zo het lot van FC Volendam. De 0-3 van Brian Brobbey betekende de achttiende seizoenstreffer voor de Ajax-aanvaller. Taylor maakte er daarna met zijn tweede van de middag zelfs nog 0-4 van. Kort daarna redde Benaissa Benamar de spreekwoordelijke eer.

Terwijl FC Volendam met wedstrijden tegen FC Twente en Go Ahead Eagles begint aan de afscheidstournee van de Eredivisie zal Ajax in de twee resterende duels tegen laagvlieger Almere City FC en de andere degradant Vitesse de vijfde plaats definitief willen binnenslepen.