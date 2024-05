Eindhovens Dagblad: ‘Volop interesse in PSV-verdediger vanuit Duitsland’

Het is nog maar de vraag of volgend seizoen nog speler is van PSV. De verdediger, die het dit seizoen – mede door blessures – moest doen met een bijrol, heeft een aanbieding ontvangen van de Eindhovenaren, maar is ook gewild in het buitenland. Dat meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagochtend.

Obispo kampte dit jaar met een knieblessure. Toen hij eenmaal weer fit was, fungeerde hij als back-up achter Olivier Boscagli. PSV is blij met de verdediger en wil graag langer door, maar het is nog maar de vraag of Obispo dat zelf ook ziet zitten. Rik Elfrink van het ED weet dat er ‘volop externe interesse is’ in de 25-jarige rechtspoot.

De journalist noemt dat met name clubs uit Duitsland geïnteresseerd zijn in Obispo. Het is niet bekend welke clubs dan precies gecharmeerd zijn van de verdediger. Ook Jordan Teze mag zich verheugen op een contractverlenging bij PSV. De rechtsback heeft een aanbieding gekregen om zijn contract, dat volgend jaar afloopt, te verlengen.

PSV wil ook door met Mauro Júnior en André Ramalho. Laatstgenoemde is momenteel hardop aan het nadenken over zijn toekomst. “Hij is in Brazilië en bespreekt hij samen met zijn zaakwaarnemer Christian Butcher de toekomst. De agent kon de afgelopen weken nog niet aangeven waar Ramalho, die een aflopend contract heeft, vanaf juli aan de slag gaat. Mogelijk is dat bij PSV, maar er zijn ook elders mogelijkheden voor de Braziliaan”, schrijft het ED.

