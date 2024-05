Twee Eredivisieclubs waagden een poging om Daley Blind definitief over te nemen van Ajax

had tijdens zijn eerste periode bij Ajax de mogelijkheid om een definitieve transfer te maken naar FC Groningen of sc Heerenveen. Dat vertelt hij in de podcast van zaakwaarnemersbureau SEG. Blind kwam er in eerste instantie niet aan te pas in Amsterdam, liet zich in 2010 al voor een halfjaar verhuren aan FC Groningen en kon daarna dus definitief de overstap maken naar het hoge noorden, maar ging voor zijn kans bij Ajax.

Blind arriveerde in 1998 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij sloot in 2009 aan bij de hoofdmacht, maar zijn doorbraak bleef in eerste instantie uit. Blind maakte in januari 2010 op huurbasis de overstap naar FC Groningen. Ruim veertien jaar later kijkt hij nog altijd met een goed gevoel terug op die beslissing. “Ik ben heel blij dat ik toen die stap naar Groningen heb gezet. Ook daar hadden we toen een topjaar. We haalden volgens mij de play-offs en gingen bijna Europa in”, zo vertelt Blind in de podcast SEG Stories. “Voor mij was dat ook een soort wake-up-call.”

Blind realiseerde zich na dat halfjaar in Groningen dat hij helemaal niets liever wilde dan slagen in Amsterdam. “Ik was bij Groningen, maar ik weet nog dat ik dacht: hier wil ik eigenlijk niet zijn. Ik was daar op dat moment om mezelf te ontwikkelen, maar ik wilde niet in dat stadion blijven. Ik wilde naar een groter stadion. Ik wilde niet in die kleedkamer zitten, maar terug naar de kleedkamer van Ajax. Bij Ajax was alles toch net iets beter. Toen ik daar kwam was het wel het moment om mijn niveau te laten zien en terug te gaan naar waar ik naartoe wilde.”

De linkspoot was er alles aan gelegen om bij Ajax te slagen. Het geduld van de destijds jonge verdediger werd echter op de proef gesteld. Waar hij bij FC Groningen nog negentien keer binnen de lijnen verscheen, kwam hij er in de eerste helft van het seizoen 2010/11 niet aan te pas bij Ajax. Toenmalig trainer Martin Jol deed enkel in de bekerwedstrijd tegen MVV een beroep op hem, in de Eredivisie en Champions League hoefde hij niet op speeltijd te rekenen. “Na Groningen kwam ik terug bij Ajax en toen speelde ik ook niet, bleef ik eigenlijk in het tweede elftal. In het eerste halfjaar hebben Groningen en Heerenveen een poging gedaan om mij definitief over te nemen”, vertelt Blind.

Zijn vader, Danny Blind, vond het geen slecht idee. “Hij zei: misschien moet je dat wel doen, want je komt hier niet aan de bak en je hebt laten zien dat je het niveau gewoon aan kan. Als je daar een paar jaar goed speelt, dan kun je weer een stap maken. Maar het idee dat ik niet meer van Ajax zou zijn, dat was eigenlijk een soort van beangstigend gevoel. Dat was gewoon een no-go. Ik bleef gewoon zitten en wachten op mijn kans. Uiteindelijk kwam die met Frank de Boer”, zo klinkt het. De Boer gaf Blind een kans en die greep hij met beide handen aan, al was hij niet meteen basisspeler. Blind verruilde Ajax in de zomer van 2014 voor Manchester United, om vervolgens vier jaar later terug te keren. In december 2022 trok hij de deur van de Johan Cruijff ArenA andermaal achter zich dicht.

Als het aan Blind zelf had gelegen, dan was hij nu nog steeds speler van Ajax geweest.

