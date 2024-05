Lang streepte Feyenoord direct af in titelstrijd: ‘Met twee vingers in de neus kampioen geworden’

Volgens heeft PSV dit seizoen zeer weinig tegenstand gehad in de strijd om het kampioenschap. De aanvaller wist al vroeg in het seizoen dat de Eindhovenaren met kop en schouders gingen triomferen in de Eredivisie, zo vertelt hij tegen het Belgische Het Laatste Nieuws.

Dat PSV dit seizoen met 91 punten kampioen werd, was volgens Lang geen verrassing. Na de gewonnen Johan Cruijff Schaal was de vleugelspeler direct overtuigd van het elftal van Peter Bosz. “Ik voelde me echt lekker en vanaf dag één wist ik: we hebben een geweldige ploeg. Zeker nadat we in De Kuip - een heksenketel - de Johan Cruijff Schaal wonnen”, begint de 24-jarige.

“Toen was al duidelijk dat niemand ons iets zou kunnen doen. Eigenlijk zijn we met twee vingers in de neus kampioen geworden”, is Lang eerlijk. PSV behaalde uiteindelijk zeven punten meer dan naaste belager Feyenoord. De Eindhovenaren verloren één wedstrijd minder dan de Rotterdammers en gingen met de schaal aan de haal.

Lang is er daarnaast van overtuigd dat hij in 2026 zijn opwachting gaat maken op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Hoewel de aanvaller komende maand ontbreekt in de selectie van Oranje op het EK, denkt hij dat hij over twee jaar wel aanwezig is op het internationale toernooi.

