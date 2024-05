Noa Lang weet nu al waar hij over twee jaar speelt: ‘Dan ben ik in mijn prime’

is ervan overtuigd dat hij in 2026 zijn opwachting gaat maken op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Nu bekend is dat de PSV-aanvaller niet meegaat naar het EK, focust Lang zich op een plekje in de selectie op het volgende grote internationale toernooi, zo vertelt hij tegen Het Laatste Nieuws.

De vleugelspeler sukkelde het hele seizoen met een hamstringblessure en kreeg daarnaast ook nog de ziekte van Pfeiffer. Mede daardoor koos bondscoach Ronald Koeman voor andere namen in zijn voorselectie voor het EK in Duitsland. “Als kleine jongen kijk je naar een EK en droom je ervan om daar ook ooit te staan. Zonder die blessure had ik er ook gestaan. Heel de wereld zou mijn naam nog meer hebben leren kennen”, is Lang overtuigd.

Dat de 24-jarige PSV’er over twee jaar wordt opgenomen in de WK-selectie, is een zekerheidje. Dat denkt de aanvaller althans zelf. “Gelukkig heb ik al een WK gespeeld en is er over twee jaar opnieuw een WK. Tegen dan ben ik 26 en in mijn prime. Kan je nagaan. Ik ben nog niet eens op mijn best”, zegt Lang.

“Zelfs na zo lang geblesseerd te zijn, praten de mensen nog steeds over mijn wedstrijden in het begin van het seizoen met PSV. Dat zegt genoeg. Ik voelde me echt lekker en vanaf dag één wist ik: we hebben een geweldige ploeg”, legt de rechtspoot uit.

