Noa Lang ergert zich en maakt statement: 'Broer, mensen blijven maar happen, happen, happen'

heeft in de podcast van Supergaande, gemaakt door de Nederlandse hiphopgroep Broederliefde, gereageerd op de discussie die in Nederland is ontstaan vanwege de hoofdband van . De aanvaller van PSV begrijpt niet waarom er ophef is ontstaan over Memphis en het feit dat hij kiest voor het dragen van een hoofdband.

"Als iemand met een hoofdband wil spelen, dan speel je met een hoofdband", trapt Lang af in een voorstukje van de podcast van Supergaande: "Zolang jij presteert. In NBA speelt iedereen met een hoofdband. Ik weet niet of jullie het kunnen herinneren, maar Arjen Robben speelde altijd met een witte maillot. Broer, Memphis scoort gewoon en het gaat alleen over een hoofdband", spreekt Lang zijn verbazing uit.

De aanvaller van PSV, die zelf het EK moet missen wegens een seizoen vol blessureleed, geeft aan dat hij ook precies weet hoe hij het publiek tijdens een wedstrijd op hem kan laten letten: "Ik kan ook bepaalde dingen doen waarvan ik weet: vandaag gaan ze op mij letten. Iedereen volgt Memphis gelijk weer die dag. Maar mensen blijven maar happen, happen happen, happen...", stelt Lang. "Druk maken om rare dingen, maar stiekem graag Memphis willen zijn."

Bekijk hieronder het fragment van Lang in de podcast van Supergaande: