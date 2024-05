Driessen geeft Ajax-commissarissen veeg uit de pan: ‘Onbeschaafde, verbeten en Ajax-onwaardige vuilspuiter’

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Ajax op dinsdag hebben commissarissen Michael van Praag en Leo van Wijk zich volledig laten gaan. Volgens Valentijn Driessen werd hier weer duidelijk dat er bij Ajax nog steeds sprake is van bestuurlijke chaos.

“De gebeurtenissen tijdens de BAVA omtrent het KPMG-rapport legden bloot dat Ajax nog steeds in een bestuurlijke chaos verkeert”, begint Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Mede omdat Van Praag en Van Wijk niet berekend zijn op hun taken. Het totale gebrek aan zelfreflectie bij deze verantwoordelijke toezichthouders, de grote mate van onfatsoenlijk bestuur en zelfs van ordinair gedrag was tenenkrommend. Wie als toezichthouder van een beursgenoteerd bedrijf de afgezant van kleine aandeelhouders oproept te vertrekken met de woorden ’oprotten met die man’ overschrijdt alle fatsoensnormen. Uitgerekend Van Wijk liet zich gaan, de voormalig topman van de KLM, ooit rvc-voorzitter van Ajax die kundig en humorvol aandeelhoudersvergaderingen leidde. Van die charismatische, welbespraakte Van Wijk is niet veel meer over dan een onbeschaafde, verbeten en Ajax-onwaardige vuilspuiter.”

Van Wijk liet zich ook gaan tegen de bestuursraad, die grootaandeelhouder Ajax vertegenwoordigt. De bestuursraad zou namelijk te kritisch zijn geweest op de raad van commissarissen. Onzin, vindt Driessen. “Ze wezen de commissarissen juist terecht vanwege onvoldoende toezicht. Terecht legde de bestuursraad zich niet neer bij een langer verblijf van de commissarissen, nadat deze de club te grabbel gooide door opzichtig falen.” De journalist snapt ook niet waarom Van Praag en Van Wijk zo hun best deden om hun voorgangers en vertrekkende mede-commissarissen te verdedigen. “Alles was de schuld van Sven Mislintat, de toezichthouders viel niets te verwijten. Sterker, ze waren volgens Van Praag en Van Wijk slachtoffer van critici, die deze dwaallichten openlijk ter verantwoording durfden te roepen. Van Praag en Van Wijk vroegen zelfs mededogen, want ze liepen door alle beschuldigingen een kras op.”

“Maar het waren toch echt al deze inmiddels dikbetaalde commissarissen en directieleden, die verkeerde inschattingen maakten en verantwoordelijk waren voor de aanstelling van incapabele, feilbare commissarissen, tekortschietende directeuren en het in de arm nemen van het onbekwame en keer op keer falende headhuntersbureau De Vroedt & Thierry”, gaat Driessen verder, die niet begrijpt dat Ajax nu weer van hetzelfde bureau gebruikmaakt om een algemeen directeur en commissarissen te zoeken. “Een ongekend staaltje brutaliteit van mensen en partijen die elkaar tot het einde der tijden blijven beschermen en de hand boven het hoofd houden. Je legt de zwarte piet gewoon neer bij de kleine en grote aandeelhouders, bij de media, bij iedereen behalve bij jezelf omdat het persoonlijk belang prevaleert boven het belang van Ajax.”

Driessen vindt dat het genoeg is met de bestuurlijke chaos bij Ajax en vindt dat het tweetal de club moet verlaten. “Het heeft Ajax alleen maar bestuurlijke, financiële en sportieve ellende bezorgt en daarom is het de hoogste tijd dat ook Van Praag en Van Wijk zo snel mogelijk vertrekken. Nee, niet oprotten met die mannen. Zulke bewoordingen zijn voorbehouden aan een gefrustreerde, ogenschijnlijk overspannen en niet functionerende Ajax-commissaris als Van Wijk”, besluit hij.

