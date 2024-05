Daags na groot nieuws over Ten Hag klinkt er een heel ander geluid over toekomst bij United

Staat Erik ten Hag zaterdagmiddag in de finale van de FA Cup tegen Manchester City voor het laatst langs de lijn als hoofdtrainer van Manchester United? The Guardian schreef vrijdag van wel, maar volgens Ten Hag zelf is hij ook volgend seizoen ‘gewoon’ nog trainer van de gevallen Britse grootmacht. Dat vertelt hij in gesprek met Voetbal International althans. De nieuwe eigenaren zouden hebben gezegd dat ze met hem ‘willen bouwen’.

De positie van Ten Hag bij Manchester United is al maanden onderwerp van gesprek. De Tukker begon medio 2022 aan zijn klus op Old Trafford en kon met de eindzege van de League Cup, de finaleplaats in de FA Cup én de vierde plek in de Premier League weliswaar terugkijken op een prima eerste seizoen, maar is er niet in geslaagd die prestaties een passend vervolg te geven. Volgens The Guardian staat hij zaterdagmiddag in de eindstrijd tegen Manchester City voor het laatst langs de lijn bij Manchester United, maar Ten Hag zelf heeft van de nieuwe eigenaren iets heel anders gehoord.

“Ik verneem dat ze alles willen veranderen maar met wij willen bouwen. Dat is tenminste hetgeen wat ze direct tegen mij zeggen en wat ze uitspreken”, zo reageert Ten Hag op de vraag wat de eigenaren zeggen over zijn toekomst. “Ik heb nog een contract voor een jaar en ben ook al druk met volgend seizoen. De analyse over dit seizoen, wat er komende zomer moet gebeuren, wat er in de selectie nodig is, en ook zaken als de voorbereiding. Maar op dit moment telt alleen de FA Cup-finale. Wat daarna gebeurt, weet ik niet. Alleen dat een vakantie ook goed voelt om de batterij weer even op te laden.”

Kritiek

Er is de afgelopen maanden bijna geen dag voorbijgegaan zonder dat in de Engelse media de toekomst van Ten Hag aan bod kwam. Wat natuurlijk niet gek is, na de teleurstellende prestaties in het afgelopen seizoen. Manchester United heeft zich weliswaar geplaatst voor de eindstrijd van de FA Cup, maar eindigde in de Champions League onderaan in een groep met Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray en kwam in de Premier League niet verder dan de achtste plek. De kritiek is dan ook niet mals. “Ik kan me er wel voor afsluiten. Maar het maakt het werk wel moeilijker, omdat mijn omgeving, en ook dus de spelers, er wel door wordt beïnvloed.”

Ten Hag is dan ook niet te spreken over de analytici in Engeland, die zichzelf volgens de oefenmeester ‘geweldig’ vinden en ‘moeten scoren en hun geld waarmaken’. “Manchester United is dan een makkelijke prooi. Het is de grootste club van het land en misschien wel ter wereld. De club wordt óf gehaat óf is geliefd. Er zit niets tussen. Dus als iets niet goed gaat bij United, dan valt iedereen over elkaar heen om in stevige woorden er iets van te vinden. Al dat negativisme van die zogenaamde kenners, die niet het vermogen hebben om feitelijk te analyseren wat er gaande is, maar vooral mensen willen aanvallen om er zelf beter van te worden.”

Ajax

Door de perikelen over zijn toekomst bij Manchester United viel zijn naam ook in Amsterdam. Ten Hag zou de ‘droomkandidaat’ van Alex Kroes zijn geweest om volgend seizoen voor de groep te staan bij Ajax. “Misschien denken ze dat ik word ontslagen en dat ik daarna beschikbaar ben. Ik heb er zelf nooit ook maar een seconde over nagedacht”, zegt Ten Hag over een vermeende terugkeer bij Ajax, dat in de persoon van Francesco Farioli inmiddels een nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld. Op de vraag of er geen contact is geweest met Ajax, reageert Ten Hag stellig: “Ik ben daar totaal niet mee bezig. Meerdere clubs hebben in de afgelopen periode geïnformeerd, maar dat heeft mijn aandacht niet. Ik ben naar Manchester United gegaan om er hier iets van te maken, en dat gevoel heb ik nog steeds.”

