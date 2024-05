Farioli kijkt uit naar samenwerking: ‘Als je het hebt over mentors en inspiratiebronnen, moet ik hem ook noemen’

Francesco Farioli mag zich eindelijk trainer van Ajax noemen. De oefenmeester is enorm blij dat hij zich in Amsterdam mag melden, want hij kijkt al heel lang tegen Ajax op, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International.

“Er is geen club in de wereld die dichter bij me staat dan Ajax”, begint Farioli. “Ajax is het referentiekader. Het is logisch om de naam van Johan Cruijff te noemen, voor alles wat hij het spel heeft gebracht. Als speler, als trainer, bij Ajax, bij Barcelona. Voor ons, students of the beautiful game, hebben we het over een legendarische club. Als je het over de speelstijl hebt, dan is Ajax een unieke club”

Naast Ajax vormt ook FC Barcelona een voorbeeld voor Farioli. “Als je kijkt naar het positiespel en alle gedragingen die je verwacht van spelers, zijn dit mondiaal de twee grootste instituties. Het is geen toeval dat ik nu hier ben, want ik geloof dat voetbal een kwestie van smaak is. Dat was de titel van mijn thesis, voor de trainerscursus. Mensen die dezelfde passie en visie hebben, zullen uiteindelijk bijeenkomen. Worden nieuwsgierig naar elkaar, om te leren. Ik heb van jongs af aan een diep verlangen om voetbal te begrijpen. Als je DNA duidelijk is, zal het universum je samenbrengen. Ik heb natuurlijk samengewerkt en veel over voetbal gepraat met Roberto De Zerbi, ook over Ajax, die naam kwam vaak terug in onze gesprekken.”

Farioli kijkt ook enorm uit naar de samenwerking met Louis van Gaal, die als adviseur werkzaam is bij Ajax. “Ik heb hem nog niet gesproken, maar wel natuurlijk ambassadeurs van hem. Alex en Marijn (Kroes en Beuker, red.) gaven onze woorden aan elkaar door. Ik kijk er enorm naar uit om de kans te hebben hem te spreken. Als je het hebt over mentors en inspiratiebronnen, dan moet ik hem natuurlijk ook noemen. Ik kijk er erg naar uit om met hem te praten, om wat advies in te winnen en ik hoop hem hier zo veel mogelijk te hebben en van hem te leren. Want in het voetbal stop je nooit met leren, om die kans en dat geluk te hebben om iemand met zijn kennis en charisma in de buurt te hebben… Laat ik het zo zeggen: ik denk dat ik hem voor behoorlijk wat diners ga uitnodigen!”, besluit hij.

