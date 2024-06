Eén Oranje-speler distantieert zich van teamgenoten en viert alleen feest met fans

beleefde zondag een heerlijke invalbeurt namens het Nederlands elftal bij de EK-opener tegen Polen. De spits werd in de 81ste minuut als vervanger van Memphis Depay ingebracht door bondscoach Ronald Koeman en maakte twee minuten later het winnende doelpunt (1-2). Na afloop vierde Weghorst alleen feest met de fans van Oranje in Hamburg.

Oranje beleefde dankzij Weghorst de best denkbare start van het EK. Hij schoot in de 83ste minuut raak in de korte hoek en groeide zo uit tot matchwinner. Na het laatste fluitsignaal barstte er een volksfeest los in het met Oranje-supporters volgepakte Volksparkstadion in Hamburg.

De spelers van Oranje vierden massaal feest met de supporters, maar niemand nam daarvoor zoveel tijd als Weghorst. Toen de overige spelers al de catacomben hadden opgezocht, vierde Weghorst als enige nog uitgebreid feest met de fans.

Weghorst viert nog even zijn feestje met het Oranje-legioen na zijn winnende goal tegen Polen. #polned pic.twitter.com/KHDjabZT43 — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 16, 2024

