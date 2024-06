Onthulde bijnaam van Weghorst zorgt voor glimlach bij Memphis: ‘Zo noem jij hem, hè!’

was zondagmiddag van onschatbare waarde voor het Nederlands elftal, toen hij zijn ploeg met een late treffer naar de overwinning schoot in de eerste groepswedstrijd tegen Polen. , die op dat moment al naar de kant was gehaald door Ronald Koeman, reageert na afloop op de winnende goal van Weghorst en geeft meteen zijn bijnaam prijs.

“Gefeliciteerd. Dan maakt ‘Wouter’ hem, hè. Zo noem jij hem: Wouter”, confronteert NOS-presentator Jeroen Stekelenburg de aanvalsleider van Oranje. Depay schiet in de lach. “Nee, nee. Ik noem hem geen Wouter, ik heb hem wel al eens Wouter genoemd. Ik noem hem eigenlijk gewoon Woutje”, gniffelt de spits.

“Het is geweldig. Hij is er heel veel mee bezig. Dat verdient hij. Het is altijd goed om zo’n jongen in het team te hebben, die iets anders brengt dan anderen”, sluit Depay af.

